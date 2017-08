La lactancia materna, el mejor ‘regalo’ para los bebés

Son muchos los mitos que aún existen al respecto de este tema.

MÉRIDA, Yucatán.- En situaciones de emergencias meteorológicas, como son los huracanes, la lactancia materna es el mejor alimento para los bebés, esto los protege de deshidratación, diarreas e infecciones. Lo peor en estas situaciones sería regalar fórmulas lácteas”, afirmó Roberta Graham de Escobedo, presidenta de la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna de México, A.C.

Entrevistada durante la “Gran Lactada 2017”, en donde ofreció pláticas de asesoría sobre lactancia materna, Graham de Escobedo señaló que son muchos los mitos que aún existen al respecto de este tema.

“Por ejemplo, hay personas que piensan que por un susto o un disgusto puede ‘cortar’ la leche, también se piensa que luego de los seis meses la leche sólo es agua con azúcar, pero estos son solo mitos que no cuentan con ningún sustento científico. Les pedimos a las mamás que no se dejen llevar por esto. No hay cosa que no pueda salir del seno que no sea leche materna”, aseveró.

La Profesional en Lactancia Materna, con trayectoria de más de 38 años en la promoción de la lactancia, dijo que muchas personas ignoran que la leche sale del pecho de la madre a una temperatura promedio de 36 grados y puede almacenarse en un refrigerador por cuatro días.

Fuente: Sipse