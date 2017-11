La SEIDO en el “banquillo”

A raíz de las denuncias hechas por propietarios de cajas de seguridad de la empresa First National Segurity, en el sentido de que a punta de cincel fueron abiertos muchos cajones, el Ministerio Público de la Federación inició una carpeta de investigación sobre el presunto aseguramiento de cajas de seguridad, por parte de agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en Cancún, Quintana Roo.

La Procuraduría General de la República (PGR) reiteró, mediante un comunicado, su compromiso de vigilar que los servidores públicos actúen conforme a su código de conducta y a las disposiciones de la investigación del Sistema Procesal Penal Acusatorio.

El 1 de noviembre, autoridades de la PGR explicaron que el Ministerio Público de la SEIDO solicitó a un juez el aseguramiento de mil 500 cajas de seguridad de la empresa First National Security, porque se tienen indicios de que, entre los documentos resguardados, hay elementos de prueba que pueden ser presentados en una investigación sobre delincuencia organizada.

El titular de la SEIDO, Israel Lira Salas, afirmó al inspeccionar los contenedores, sí se encontraron objetos pertenecientes a la delincuencia organizada, mas no brindó detalles al respecto.

Los clientes afectados por el aseguramiento de las cajas de seguridad han manifestado su inconformidad con la actuación de las autoridades. Y también sostiene que muchas cajas fueron abiertas ilegalmente.

En tanto, a menos de 24 horas de que venza el plazo que se pusieron para conformar una lista de afectados y enviarla a la SEIDO para lograr recuperar el contenido de las cajas que tenían en la empresa First National Security, sólo 400 personas de mil 500 han llenado el formato que el comité de afectados quedó de entregar el lunes a las autoridades federales.

Algunos de los manifestantes que se encuentran en la avenida Cobá comentaron que se tiene hasta este sábado a las cinco de la tarde para que el mayor número de personas con propiedades se integre a la lista y se agilice la entrega de sus propiedades.

Asimismo, el secretario del ayuntamiento, Guillermo Brahms, acudió a dialogar con los afectados, para ver la posibilidad de que, a más tardar en dos días, puedan abrir el carril de la avenida Cobá.

Ante la inconformidad que ha generado esta situación, también pidió a la PGR que se pronuncie para resolver este conflicto que sólo le compete a la autoridad federal. Agregó que el gobierno municipal entiende los justos reclamos de los inconformes, y confió en que este asunto se pueda resolver a la brevedad posible para no seguir causando afectaciones a la ciudadanía en general.

También externó a los manifestantes que el municipio garantizará su integridad física, pero los conminó a que realicen su lucha en las instancias legales. Confió en que, a más tardar en un par de días, se pueda habilitar el carril, y dijo que afortunadamente por la festividad, el tráfico fue menor ayer en comparación con días anteriores. Sin embargo, recalcó que es una de las vialidades más transitadas y no puede continuar cerrada.

Fuente PorEsto