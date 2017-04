La situación actual de los niños en familias disfuncionales

Por: Alejandra Parra, reportera

Aun con la modernidad, los avances en la ciencia, tecnología, leyes, derechos y políticas, existen situaciones que se remontan a la antigüedad donde el “castigo” era una opción certera de educación.

El maltrato infantil aún existe y según la psicopedagoga especialista, María Cristina Ruiz Ordóñez, se encuentra en todo tipo de familia, no se distinguen clases sociales, ni edad ante las situaciones de maltrato, pero sobre todo el maltrato emocional, puesto que la especialista asegura que los niños pasan por una etapa de imitación y absorción.

Ruiz Ordoñez aseguró que trabajar en la parte emocional y de valores es la recomendación principal, y que, si bien no hay un manual para ser padres, la terapia psicología ayuda en la orientación para realizar buenas acciones.

Por otra parte, comento que la dinámica familiar ha cambiado, puesto que en ocasiones y por situaciones económicas, ambos padres se ven en la necesidad de trabajar.

En la actualidad hay escuelas de tiempo completo para que los niños que se encuentren en situaciones donde ambos padres trabajan, puedan tener un lugar donde estar, a la par de obtener una educación.

La especialista aclaró que la situación económica es un factor de inestabilidad familiar, donde los papás al sentir culpabilidad, tienden a ser permisivos y consentidores, lo cual crea un esquema donde el niño exige una remuneración para realizar algunas de sus obligaciones, por consiguiente, se vuelven “chantajistas”.

La recomendación es que los padres que no tienen demasiado tiempo para pasar con sus hijos, les otorguen un tiempo de calidad y no de cantidad.

Por otra parte, en el ámbito de la “Familia disfuncional” se encuentra el modelo de padre o madre soltero, donde Cristina Ruiz comentó que el modelo de padre o madre es subjetivo, y que, si bien se habla de una madre o padre bilógico, mientras exista una figura de autoridad la educación se puede llevar de la manera adecuada, y que es recomendable, a su debida edad, aclarar la situación y no ocultar el motivo de la separación.

La homosexualidad ha sido un tema controversial en la familia, desde tener un hijo con preferencias homosexuales, hasta ser un niño el cual es criado por personas del mismo sexo.

Ruiz Ordoñez comentó que, las aclaraciones son todas a su debida edad, sin embargo, no se puede hacer caso omiso de la situación, y que por otra parte el género masculino o femenino, aunque puede generar confusión, no debe ser motivo de ello.

“No sería ideal decir ella es tu mama y que la persona sea sexo masculino, genera confusión, sin embargo, lo ideal sería explicar que ambos son los padres.”

Finalmente, la especialista concluyó que, a pesar de que el fallecimiento de un padre o figura de autoridad afecta a las personas sin importar la edad, en el caso de los niños la situación es delicada, y que se debe ser franco. El explicarle a un niño que su padre “se fue a dormir” es una manera de crear falsas creencias en el caso de los niños muy pequeños.

Sin embargo, en el caso de niños más grandes que estén casi llegando a la adolescencia, se le debe invitar a expresar su sentir, puesto que el no realizar esta acción causa rebeldía, ausencia, y puede llegar a generar conductas de riesgos como drogadicción, alcoholismo, etc.

