Les niegan apoyos

Difícil situación se agrava por la llegada del frío

PETO.— En los últimos días las bajas temperatura han afectado a varias familias de la población que viven en condiciones de pobreza, pues hay quienes no tienen manera de protegerse del intenso frío.

Las familias que viven en los sectores más apartados de la población, son las que generalmente pasan por situaciones difíciles.

Francisco Joaquín Francisco Gaspar y su esposa, Rodriga Ofelia González Salvador, ejemplifican la situación que viven las familias de escasos recursos que viven en la población y que son vulnerables a estos cambios climáticos.

La pareja pasa serios apuros, pues el techo de su casa es de guano y sólo mantas y pedazos de cartón rodean la estructura de madera.

Para esta pareja es difícil salir adelante; hace 12 años llegaron a la villa provenientes de Guatemala en busca de mejores oportunidades; sin embargo, el primer problema que afrontaron es que son indocumentados.

Francisco Gaspar señaló que a pesar de las dificultades viven felices con sus cuatro hijos: Joaquín, de 12 años de edad; Juana Guadalupe, de 11; María Isela, de 8, y Francisco, de 7.

—Nuestros hijos son mexicanos, pero no hemos podido acceder a ningún tipo de apoyo gubernamental, incluso hemos ido a solicitar vivienda en el Ayuntamiento, pero lo primero que nos dicen es que no tenemos papeles, por lo tanto no cumplimos con los requisitos y al final no nos toman en cuenta.

—A pesar de eso luchamos por salir adelante día con día, aunque comamos sólo tortilla con sal, pero estamos felices aquí, pues en Guatemala era muy difícil todo, prácticamente el dinero no alcanza para nada allí y por eso muchos se ven en la necesidad de migrar —relató el jefe de familia.

A gusto en la villa

Agregó que por las bajas temperaturas de los últimos días han pasado muchos apuros; sin embargo, “es mejor estar en Peto que en Guatemala”.

—Nos regalaron un colchón y eso utilizan mis hijos para dormir y así protegerse un poco del frío. Es difícil todo, pero debemos de ver cómo sobrevivir, porque cada vez hay menos trabajo.

Recordó que cuando vivía en la colonia Fátima en varias ocasiones le quemaron su endeble vivienda, pero con esfuerzo consiguió el lote que hoy habita con su familia, en la calle 21 entre 2 de la colonia José María Morelos.

Señaló que en Migración le dieron todas las facilidades para obtener con su esposa la residencia permanente, aunque no la ha podido tramitar porque requiere de más de $4,000 para dicho fin.

Fuente: Diario de Yucatán