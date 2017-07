Llamado a la unidad ejidal

HUNUCMÁ.— Una vez más el comisario ejidal, Pedro Alfonso Tzuc Cetina, hizo un llamado a los ejidatarios de esta comunidad para unirse e impedir que el grupo del ex comisario ejidal Víctor Canul Gómez y su asesor Rafael Acosta Solís vuelvan a tomar las riendas del ejido, “pues hay que defender lo poco que nos dejaron”.

Ayer, en una junta que encabezó poco antes de las 2 de la tarde en un terreno de su propiedad en la calle 31 entre 32 y 34 del Centro, Tzuc Cetina advirtió del movimiento que encabezan el bando de Canul Gómez y algunos socios de los grupos ejidales No. 1 y No. 9, quienes, dijo, mediante la entrega de despensas y dinero en efectivo recaban firmas para solicitar de nuevo su remoción al frente del ejido.

Un año de guerra sucia

Tzuc Cetina recordó que ya se cumplió un año desde que sus opositores iniciaron la campaña y que en septiembre les permitió ganar el comisariado ejidal.

—¿Por qué existe inquietud en el ejido? El asunto se debe a que yo no me sometí a la voluntad del ex comisario ejidal y de Acosta Solís (quienes en su momento fueron los promotores de su campaña a la comisaría ejidal), y en cambio decidí defender las tierras y derechos de los ejidatarios —aseguró.

—Las personas que firman la solicitud de remoción a cambio de una despensa o de dinero venden su dignidad —agregó.

—Lo que busca Acosta Solís al entregar dinero y despensas es dividir a nuestro ejido. Unidos logramos sacar a Acosta Solís del ejido, sin embargo, éste se sigue moviendo porque tiene dinero y también el apoyo de unos 40 ejidatarios de esta comunidad —manifestó.

Explicó que la inconformidad de algunos líderes del grupo ejidal No. 9 se debe a que él se negó a satisfacer intereses particulares.

—Pretendían que les firme las tierras que, dicen, les dio el ex comisario ejidal a la vera de la carretera a Sisal, a lo cual me negué, haciéndoles ver que el asunto se debe tratar en asamblea ejidal y que si la mayoría acepta, se les firma.

Según señaló, se trata de 1,700 hectáreas de tierras cuya venta promovió en su momento el entonces líder del grupo ejidal número nueve, Álvaro Cuxim.

Les hice ver que esas tierras (las ubicadas a la vera de la carretera a Sisal) se las pretendió entregar Canul Gómez a cambio de las tierras de Cacalhá, que suman 360 hectáreas y que el ahora ex comisario ejidal vendió en su beneficio.

—¿Dónde acabó el dinero de la venta de Cacalhá? ¿Por qué no se repartió entre los ejidatarios del grupo No. 9? Invito a los ejidatarios del grupo No. 9 a platicar para buscar resolver ese problema —dijo el comisario ejidal.

División

En cuanto al grupo ejidal No. 1, Tzuc Cetina recordó que se dividió en dos grupos, uno que encabeza el ex comisario ejidal Emiliano Martín Canul y el otro por José Laureano Novelo Montalvo.

Indicó que Martín Canul está molesto porque se le ha negado la convocatoria de una asamblea para la venta de tierras, debido a que aún no cumple con identificar cuál es la superficie que pretenden vender.

Recordó que sin tomar en cuenta a la directiva ejidal, Martín Canul y otros socios del citado grupo están en trámites de vender una superficie de tierras, e incluso ya recibieron un anticipo de $3,000 por socio.

Señaló que en su desesperación los ejidatarios encabezados por Martín Canul ya le propusieron un contrato de usufructo para las tierras que pretenden vender, para lo cual le ofrecieron 50,000 pesos.

—Ya les hice ver que no me opongo a la venta de tierras, pero que es necesario que la superficie a vender sea identificada mediante un plano y, además, que el precio de venta se pague en su totalidad a los ejidatarios y no sean engañados como en anteriores administraciones, cuando los líderes ejidales, en colusión con la directiva ejidal, vendían a un precio y luego pagaban otro menor a los ejidatarios.

El comisario ejidal también dijo que el motivo por el cual no les llegaron los apoyos del programa Peso a Peso, que le solicitaron al gobierno del Estado, es que fueron informados que sobre el ejido de Hunucmá existe una especie de veto a raíz de que el ex comisario ejidal Canul Gómez, se quedó con apoyos del programa el año pasado.

—Les hice ver que nosotros no éramos culpables del proceder de Canul Gómez, pero de nada sirvió.

Lamentó que la Confederación Nacional Campesina (CNC) no haya hecho nada en contra del ex comisario y sí en cambio los protegió para que no sea castigado por el desvío de recursos.

Para hoy domingo el comisario ejidal tiene programado celebrar su cumpleaños en el mismo terreno y al festejo son invitados todos los ejidatarios de la comunidad.

Fuente Diairo de Yucatán