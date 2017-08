Llegó el día; este miércoles inicia la renegociación del TLCAN

Este miércoles 16 de agosto inicia la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

Los equipos de negociación apuntan a una ambiciosa primera ronda de conversaciones; esto lo aseguró un integrante de la Representación Comercial de Estados Unidos. Afirmó que la intención es concluir el proceso de modernización a inicios de 2018.

Para esta renegociación, México ha dividido sus prioridades en cuatro ejes temáticos.

1) Fortalecer la competitividad de México como plataforma de producción y exportación.

2) Avanzar hacia un comercio regional inclusivo y sostenible para que más emprendedores y Pymes se incorporen al comercio Internacional.

3) Aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI.

4) Promover la certidumbre del comercio y las inversiones en América del Norte, es decir, contar con nuevos mecanismos de solución de controversias.

LOS EQUIPOS

El equipo que representará a México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que iniciará este miércoles 16 de agosto en Washington D.C. tiene cuatro líderes principales.

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México

El responsable a nivel estratégico es el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, licenciado en Economía por la Universidad de Nuevo León con posgrado en la Universidad Estatal de Arizona y en la Universidad de Pennsylvania.

Se desempeñó como economista asociado en el Departamento de Asuntos Fiscales en el Fondo Monetario Internacional (FMI). En 1991 se integró a la Oficina para Asuntos del Tratado de Libre Comercio de la embajada de México en Washington hasta 1994.

Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos.

Él es el secretario de Comercio de Estados Unidos; se graduó con honres en la Universidad de Yale y de Harvard Business School.

Fue expresidente y director de Estrategia de WL Ross & Co. LLC. Ha sido presidente o director principal de más de 100 empresas y fue integrante del directorio del Fondo de Inversión de Estados Unidos y Rusia durante la administración de Bill Clinton.

Sin embargo, el responsable directo de la renegociación del TLCAN por parte de la Unión Americana será Robert Ligththizer, representante Comercial de Estados Unidos. Es licenciado por la Universidad de Georgetown y doctorado por el Centro de Derecho de la misma institución.

Ligththizer se ha desempeñado como representante comercial adjunto y jefe del Comité de Finanzas durante la administración de Ronald Reagan; fue actor clave en la promulgación de la Ley de Impuesto sobre la Recuperación Económica de 1981, aunque su papel más notable ha sido el de representante de la industria del acero.

Canadá tiene como responsable a nivel estratégico a su ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, graduada de las Universidades de Harvard y Oxford. Periodista y escritora, exeditora de los diarios Financial Times, The Washington Post y The Economist; también fue directora de Thompson Reuters en Canadá.

Fue miembro del Parlamento del Centro de Toronto de 2013 a 2015 y ministra de Comercio Internacional de Canadá en 2015 y 2017.

La renegociación a nivel técnico por parte de México tendrá dos representantes. Como jefe fue nombrado Kenneth Smith Ramos. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Georgetown y maestro en Economía Internacional por la Universidad Johns Hopkins.

Ha sido coordinador general de Asuntos Internacionales de la Sagarpa y director general de Asuntos Internacionales en la Comisión Federal de Competencia Económica; también fue director general de Evaluación y Seguimiento de Negociaciones en la Secretaría de Economía. Es director de la oficina del TLCAN en la Embajada de México en Estados Unidos.

Salvador Behar Lavalle fungirá como jefe negociador adjunto. Es maestro en Derecho Corporativo por la Universidad Iberoamericana. Doctor en Derecho por la Universidad Latinoamericana y maestro en Leyes por la Universidad de Georgetown.

Se ha desempeñado como director de Comercio Internacional y Asuntos Legales de la Secretaría de Economía; consejero legal de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía en la Embajada de México en Washington y director general para América del Norte de la Secretaría de Economía.

Por Estados Unidos, el líder técnico de la negociación será John Melle, representante comercial adjunto de EU para el Hemisferio Occidental. Es licenciado en historia por el Haverford College y maestro en Política Pública por la Universidad de Michigan.

Es el responsable de la Política Comercial de Estados Unidos para la región de América del Norte, Centro y Sudamérica; es también responsable de la iniciativa de la Cuenca del Caribe y ex titular del programa de Preferencias Generalizadas.

Rona Ambrose encabezará a nivel técnico a la delegación canadiense. Exparlamentaria del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes. Cuenta con un posgrado en Educación por la Universidad de Victoria y en Ciencia Política por la Universidad de Alberta.

Ha sido magistrada del Medio Ambiente, de Asuntos Intergubernamentales y ministra de Trabajo de Canadá.

Su mancuerna principal en la renegociación del TLCAN será Perry Bellegarde, jefe nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones de Canadá, egresada del Saskatchewan Federated Indian College y licenciado en Administración por la Universidad de Regina.

Bellegarde ha sido defensor ante la ONU de los Derechos de los Indígenas canadienses y líder de Programas de Acción sobre las Mujeres y las Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas de Canadá, entre otros cargos.

En el nivel de subsecretarios o equivalentes se encuentran por México el subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker.

Por Estados Unidos Peter Navarro, consejero de Política Comercial de la Casa Blanca

y por Canadá, Marc-André Blanchard, embajador de su país ante la ONU.

Las áreas específicas de negociación como Comercio, Migración y Agricultura, entre otras, tendrán también representantes que integrarán las delegaciones de los tres países.

El senador republicano, John McCain pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconocer la importancia del Tratado de Libre Comercio y evitar la imposición de nuevas barreras comerciales.

John McCain dijo que el acuerdo permitió a su estado convertirse en el principal socio comercial de México, con un intercambio superior a los 15 mil millones de dólares y más de 90 mil puestos de trabajo.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, considera viajar a México en octubre para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto.

Un portavoz de Trudeau afirmó que la visita es posible, pero que es pronto para confirmar fechas.

Fuente: Noticieros Televisa