Medidas de seguridad por motociclista lesionado

PROGRESO, Yucatán,.- Debido al derrape de una motocicleta, desde temprana hora, se activaron las dependencias de seguridad para auxiliar al conductor que resultó lesionado.

El percance ocurrió hoy a las 7:30 horas, en el kilómetro 32 de la carretera Mérida – Progreso, exactamente bajo el puente que conduce a Chelem, cuando el motociclista Jason Rodríguez, de 21 años y con domicilio en la colonia Canul Reyes, circulaba de sur a norte, sobre la carretera federal, y por razones desconocidas, derrapó en la moto Italika 125 de colores rojo y negro, con placas Y9EF7 de Yucatán.

Al momento se alertaron las dependencias de seguridad, y el lesionado fue trasladado al IMSS en la ambulancia 01 de la Policía Municipal.

Falta de señalización crea caos

Alrededor de las 13 horas, en la calle 80 entre 33 y 35, inició una discusión entre el responsable de un restaurante nuevo y un automovilista que se había estacionado en franja azul.

Este color nada significa para muchos y por esta razón no la respetan, pero para otros lo es todo, al ser área especial para que se estacionen personas, con cierta discapacidad.

Lo anterior desató una polémica, debido a que el automovilista no se quería retirar y fue cuando llego el perito de transito Faustino Ku Oxté de la Policía Municipal, quien le informó que la franja azul es para que estacionen exclusivamente personas de capacidad diferente, sólo que hace falta el letrero adecuado que lo señale y esto lo otorga Protección Civil Municipal.

Por lo anterior, el guiador dijo desconocer lo que significaba esta franja, ya que no era de color amarillo, y se retiró del lugar.

En la calle 33 x 114 y 116 de la colonia Vicente Guerrero, es costumbre que el dueño de una nueva congeladora, estacione hasta dos tráileres de su lado, pero ocupa el carril el lado derecho.

Esto ocasiona que la arteria de la calle 33, la cual es muy transitada, se cierre y guiadores de camiones como de carros tengan problemas en pasar.

Se considera que la citada persona debería tener un área o terreno especial para estacionar estos vehículos pesados, para no afectar la vialidad.

Fuente PorEsto