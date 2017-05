Miley Cyrus regresa a la música… ¡sin desnudos ni drogas y enamorada!

Parece que la etapa de desnudos, drogas y alcohol ya fue suficiente para Miley Cyrus quien anunció su regreso musical con el sencillo “Malibu”, el cual estará inspirado en su relación con el actor Liam Hemsworth.

Esta nueva era en la carrera de Miley fue revelada para la revista Billboard, donde la ex chica Disney ofreció una entrevista en la que dejó en claro que ¡ya es otra!

“No he fumado hierba desde hace tres semanas, que es lo máximo que he estado sin hacerlo. No estoy tomando drogas, no estoy bebiendo, ¡estoy completamente limpia ahora mismo!”, explicó la joven rubia.

Asimismo, Miley confesó que pese a lo se puede imaginar no le ha sido tan complicado dejar la marihuana, sobre todo, porque es sabido que le encanta consumirla.

“Ha sido fácil. Cuando quiero algo es j*didam*nte fácil para mí. Pero si alguien me hubiera dicho que no fumara, no lo habría dejado. Funciona porque lo hago en mis propios tiempos”, dijo la cantante.

“Me gusta rodearme de gente que haga ser mejor, más evolucionada, abierta. Y noté que no es la gente que está drogada. Quiero estar clara y enfática en eso porque sé exactamente donde quiero estar”.

Respecto a su nueva canción, Cyrus comentó que “Malibu” será lanzada el próximo 11 de mayo y está inspirada en su prometido, Liam, con quien retomó su relación amorosa después de una separación.

“Nunca te hubiera creído si tres años atrás me decías que hoy estaría aquí escribiendo esta canción”, relató Miley.

¡CUÑADA! EL HERMANO DE MILEY CYRUS ES TODO UN SEX SYMBOL

De hecho, el nuevo disco que prepara -que saldrá en algún momento de este año- hablará de la vida que actualmente lleva hoy en día.

“Van a hablar de mí si voy con Liam a un restaurante. Así que por qué no centrar la atención en la relación y decir: ‘¿así es como me siento’?”.

Desde su disco Bangerz hasta el más reciente, Miley Cyrus & Her Dead Petz la también actriz había manejado una imagen sexualizada y desinhibida, perfil que ha dejado atrás para retomar la candidez con la que empezó su carrera como Hannah Montana… ¿Lo logrará?

Fuente. Esmas