Mortal Kombat, 25 años

CIUDAD DE MÉXICO.

Hay videojuegos que han marcado a toda una generación y que, pese al correr del tiempo, se han acoplado a los nuevos cambios y atraen a nuevos gamers, como es el caso de Mortal Kombat que este fin de semana cumple 25 años.

El primer acercamiento que muchos videojugadores tuvieron con este título en México fue en sus escapadas a la tienda de la esquina para jugar en las maquinitas, en ese entonces Mortal Kombat llamó la atención y se diferenció de otros juegos de peleas, como el famoso Street Fighter, debido a su estilo sangriento e historia.

El primer juego fue lanzado justamente para las máquinas Arcade en 1992 gracias al trabajo del estudio Midway Games, en el que laboraban los diseñadores Ed Boon, John Vogel y John Tobias, así como el compositor Dan Forden, quienes se convirtieron en un icono de la franquicia.

La historia se centra en un torneo de artes marciales conocido como Mortal Kombat en el que participan luchadores de todo el mundo y la situación se complica cuando el destino de la Tierra queda en sus manos.

De ahí surgen personajes entrañables como el Dios del Trueno Raiden, el actor de artes marciales Johnny Cage, el hechicero Shang Tsung, la princesa Kitana o la rivalidad entre Sub-Zero y Scorpion.

Tras el éxito del primer título, surgieron otros que continuaban la historia y ya no sólo en las máquinas de Arcade, también fue parte del catálogo de consolas como PlayStation 1, Nintendo 64, Dreamcast, Nintendo Game Cube o Xbox, entre otras.

A lo que se añade cierta controversia, ya que muchos padres de familia consideraban que era un juego demasiado violento para los pequeños del hogar y se cree que fue uno de los títulos que propició el nacimiento de la Entertainment Software Rating Board, el cual se encarga de clasificar los juegos para usuarios de diferentes edades.

De hecho, Mortal Kombat siempre ha recibido la insignia “M”, es decir Mature, que se asigna a juegos con contenido violento y no apto para menores de edad.

Fue en el año 2015 cuando la franquicia, ahora en manos de la empresa NetherRealm Studios, sin dejar las consolas también se unió a la tendencia de los dispositivos móviles con el título Mortal Kombat X, que está disponible para consolas y para equipos iOS y Android.

Sin olvidar que muchas personas se acercaron a este juego gracias a la película estrenada en 1995 y que contó con actores como Christopher Lambert, Linden Ashby o Robin Shou; así como una secuela lanzada en 1997.

A ello se añade la serie transmitida por TNT en 1998 conocida como Mortal Kombat: Conquest, así como la hecha por fans y transmitida en YouTube llamada Mortal Kombat: Legacy.

La celebración

Dado que este 8 de octubre se cumplen oficialmente 25 años de la franquicia, el NetherRealm Studios y Warner Bros. Interactive Entertainment decidieron realizar varias actividades.

La primera de ella es un panel durante la New York Comic Con, en el que participará el equipo original que desarrolló el primer juego de Mortal Kombat: Ed Boon, John Tobias, Dan Forden y John Vogel para hablar sobre la evolución de la saga y su impacto tanto en la industria de los videojuegos como en la

cultura pop.

A esto se añade que personajes de la saga aparecerán en otros videojuegos, por ejemplo Raiden, el Dios del Trueno, estará disponible como personaje en Injustice 2 Ultimate Edition.

Mientras que los títulos disponibles para dispositivos móviles recibirán contenido especial, es decir, nuevos personajes para jugar. En particular, Mortal Kombat X contará con Shao Kahn El Conquistador, dos nuevas versiones de Goro y una nueva función llamada Relic Hunt.

En el título Injustice: Gods Among Us se añadirá a Scorpion y en WWE Immortals se rendirá un homenaje al permitir que el personaje Xavier Woods use un traje adaptado de Raiden.

Fuente Excelsior