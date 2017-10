Mototaxistas de Ticul protestan por más concesiones

Por Yucatán a la mano

Mérida, Yucatán; 23 de octubre de 2017 (yucatanalamano.com).- Mototaxistas de Ticul protestaron frente a Palacio de Gobierno para denunciar al alcalde priista de ese municipio, Camilo Salomón López quien se niega a darle la concesión de servicio a 65 integrantes de la Agrupación “Jaguar”.

Con pancartas, matracas y chiflidos contra el alcalde Salomón López los mototaxistas cerraron la calle 61 con 60 y 62 del Centro Histórico cerrando el paso vehicular y exigiendo agritos al Gobierno del Estado solución a sus demandas.

El dirigente de la agrupación “Jaguar”, Saúl Segura Itzá declaró que el alcalde Salomón López por cuestiones políticas no quiere dar la concesión para el servicio de moto taxis a 65 personas.

Precisó que la agrupación está afiliada a la Unión Nacional de Transportistas para el Cambio UNTRAC que es filial de la Confederación Nacional Campesina CNC por lo tanto el grupo “Jaguar” no es una organización pirata si no legal que demanda al Ayuntamiento de Ticul la concesión del servicio que desde hace 2 años el edil priista no se los quiere otorgar.

Segura Itzá denunció también que en septiembre pasado protestaron en el Palacio del Gobierno del Estado por el mismo problema fueron atendidos por Carlos Sobrinos Castrejón funcionario de tercer nivel quien se ofreció en platicar con el alcalde Salomón López para luego darles una respuesta a los mototaxistas.

Especificó “no nos vamos a mover de enfrente del Palacio de Gobierno hasta que nos den una audiencia y nos resuelvan nuestra demanda advirtió”.