Nadie sabe cuándo se acabará el mundo: párroco Jorge Martínez

Por Yucatán a la mano

Mérida, Yucatán; 12 de septiembre de 2017 (yucatanalamano.com).- Los astrólogos predicen que el supuesto planeta Nibiru, del cual no se tiene constancia de que exista, chocará con la Tierra el próximo 23 de septiembre provocando el fin del mundo tal y como lo conocemos.

El eclipse total del 21 de agosto según es el presagio del apocalipsis; con su “luna negra” y “amanecer oscuro” como síntomas claros de su llegada.

Luego del terremoto de 8.2 grados que sacudió el sur de México, ya que este fenómeno coincidió con los huracanes Irma, José y Katia, siendo esta una situación inédita y casi apocalíptica, ya que todos estos eventos ocurrieron, luego del gran eclipse americano del 21 de agosto y que muchos atribuían al “inicio del fin del mundo”, una semana después del eclipse llegó “Harvey” y desoló Texas, y ahora “Irma” a Florida.

Ante esta psicosis que se ha presentado a través de las redes sociales del fin del mundo y que varios astrólogos han difundido, el Padre Jorge Martínez Ruz de la Pastoral de Comunicación Arquidiócesis de Yucatán señaló que nadie sabe el día y la hora en que llegará el fin del mundo.

“En general vivimos en este mundo globalizado con exceso de información y esto nos lleva a una desinformación y cuando vayamos a tomar datos en un sitio oficial no de sitio de aficionados que solo opinan y no tienen autoridad para hacerlo. Al menos como iglesia creemos que como dijo el Señor Jesucristo no sabemos el día y la hora y será un momento inesperado y no podemos afirmar cuando será, solo dios lo sabe, no tenemos otra referencia”.

Puntualizó que no hay que caer en el fanatismo de muchas personas que se dedican a mal informar y causar pánico y recalcó que el llamado de la Iglesia católica es vivir con fe y esperanza practicando los valores que Dios ha enseñado

“Hay que vivir con esperanza y fe para cuando el Señor decida que sea el final podamos estar tranquilos y en paz. Como iglesia vemos que las supersticiones no son buenas, ya que nos hacen poner nuestra confianza en otras cosas y no en Dios, yo creo que no hay distraernos con cosas que nos distraiga la fe, como las situaciones fanáticas”, resaltó.

“El llamado de la Iglesia es tener confianza en Dios y recordar que no sabemos cuándo, no podemos afirmar una fecha, vivamos con esperanza cada día haciendo lo que nos corresponde y llevando a la práctica los valores que nos ha enseñado”, aconsejó.

Con anterioridad se dieron otras fechas del fin del mundo como lo fue el año 2000 donde una falta de previsión en la base de la programación informática provocó un miedo irracional al cambio de siglo. La teoría era plausible: si se usaban los dos últimos dígitos para marcar el año en los programas base de los ordenadores, ¿se parará el mundo cuando el contador se ponga a 00? El “efecto 2000” tampoco dio problema alguno, pero sí beneficios a muchas consultoras informáticas.

Nostradamus y sus predicciones: Este médico y astrólogo francés es uno de los futurólogos más famosos de la historia. Sus predicciones llevan sentando cátedra entre futurólogos desde el siglo XVI. Y ya hemos asistido a unas cuantas apocalipsis supuestamente adivinadas por Nostradamus.

El 21 de diciembre de 2012: El fin del mundo que predijeron los Mayas. Dado que su calendario terminaba justo esa fecha los más ávidos de la catástrofe la anotaron como día del apocalipsis. Al día siguiente se celebró el sorteo de la Lotería de Navidad sin problema alguno.