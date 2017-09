Narra odisea joven que se extravió

Bebió agua con gusarapos para calmar la sed

HUNUCMÁ.— “A pesar del tiempo que transcurrió nunca perdí la esperanza de salir del monte donde estaba perdido y regresar a mi casa”, señala Josué Navarrete Canul, de 23 años de edad, quien permaneció extraviado tres días, luego que asistió a una fiesta de donde salió completamente ebrio.

Como informamos ayer, el joven fue hallado deambulando en la colonia San Juan 2 anteanoche martes, a las 7:30, por un vecino de dicho sector.

En plática con el Diario, en su domicilio ubicado en la calle 24 entre 35 y 37 de la colonia San Vicente, explica que su extravío se debió a que al salir de la fiesta, que se hizo en un predio de la calle 28 entre 13 y 15 de la colonia San Juan, a las afueras de la comunidad, tomó el rumbo equivocado, internándose en el monte.

—Cuando recuperé la noción, cerca de las 5 de la mañana del domingo, fue cuando me percaté que me encontraba en el monte, cerca de un rancho.

Las chancletas que llevaba puestas se le extraviaron, de modo que tenía lastimadas las plantas de los pies.

La fiesta presuntamente fue organizada por gente cercana al alcalde Alberto Padrón Romero para ganar adeptos entre los jóvenes con miras a la reelección que busca. Quien se encargó de la invitación fue Michel Pool, al parecer, empleado del DIF Municipal.

—Luego de recuperarme de la borrachera decidí permanecer en el rancho, con la esperanza de que llegara el dueño o algún encargado que me orientara acerca de dónde me encontraba y cómo regresar a Hunucmá. No obstante, fue en vano la espera que se prolongó toda la noche del domingo.

Como la mayoría de los jóvenes, Navarrete Canul tiene teléfono celular, pero para su mala suerte, el sábado lo dejó cargándole la batería al irse a la fiesta.

La mañana del lunes, luego de la espera sin frutos de que alguien llegue al rancho, decidió buscar por su cuenta el camino de retorno, para lo cual se metió al monte y caminó durante casi 12 horas; sin embargo, para su frustración se percató cuanto ya entraba la noche que había regresado al mismo rancho.

Cansado y hambriento, decidió pernoctar de nuevo en ese lugar.

El entrevistado explica que no padeció sed, pues ingirió el agua que encontró en sartenejas, que coló mediante un pedazo de tela.

—El agua que encontraba tenía gusarapos, pero no me importaba, pues sólo quería calmar la sed.

Indica que para evitar seguir lástimandose el pie, se puso unas botas que encontró en el rancho.

Anteayer martes por la mañana de nuevo decidió salir del rancho y caminar para buscar algún camino a la ciudad.

El esfuerzo rindió frutos a las 7 de la noche de ayer martes, cuando por fin logró observar unos postes de la CFE y encontró un camino, el cual lo condujo hasta la calle 26-B de la colonia San Juan II.

Josué sin querer llegó a la casa de su tío Basilio Uc Uicab, que se encuentra unos 400 metros fuera de la mancha urbana; le pidió ayuda, explicándoles a su pariente que estaba extraviado y que tenía mucha hambre.

—Me dijeron frijol, tortillas y otras viandas, que enseguida devoré, ya que tenía prácticamente tres días sin probar alimentos.

Luego, me subieron a un tricicilo y se dirigieron con rumbo a la comunidad.

Al ser resctado, Josue presentaba raspones profundas en todo el cuerpo, así como moretones y la piel rasgada a la altura de ambos pies, pues las botas que encontró en el rancho le quedaron pequeñas.

Al llegar a su casa fue llevado al Centro de Salud para ser valorado y luego de ser dado de alta anoche mismo, retornó a su vivienda, donde ya lo esperaban buen número de sus familiares y amigos.

El joven indica que esta odisea que vivió le permitió reflexionar sobre su vida y su familia y dice que se ha propuesto cambiar lo malo.

Sus padres, Verónica Margarita Canul Balam y Mario Alberto Navarrete Canté, dieron a conocer que llevarán a su hijo a una clínica a Mérida, para que le realicen estudios, ya que por beber agua sucia tiene problemas intestinales.

—Además, queremos que le chequen las lesiones y moretones que tiene para descartas que se traten de lesiones graves.—

Fuente: Diario de Yucatán