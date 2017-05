Neuróticos a la alza en Yucatán

Por Alejandra Parra Mejía, reportera

Mérida, Yucatán, 26 de mayo de 2017 (yucatanalamano.com).-La neurosis es un problema padecido por todos, pero aceptado por casi nadie, según comentarios de integrantes del grupo neuróticos anónimos “Nueva Vida”, donde cada vez acuden más personas por el aumento de ese padecimiento en Yucatán, como en el resto del mundo.

En las sesiones que se llevan a cabo diariamente de 6 de la tarde a 7:30 de la noche, los integrantes del grupo comentaron que el asistir a las terapias grupales les ha cambiado la vida.

Tal es el caso de Elsy, una neurótica anónima quien cumplió 13 años de asistir a las sesiones, quien relató que pertenecer a Neuróticos Anónimos fue su salvavidas en un momento en el que ya no tenía esperanzas.

“Yo hace 13 años descubrí que estaba enferma y he estado enferma toda la vida, asistí a terapias con psiquiatras donde paga 800 pesos por sesión donde solo me llenaban de pastillas que me tranquilizaban, pero que no me hacían vivir, este grupo me ha hecho volver a vivir mi vida y vivirla plena”, declaró Elsy.

Asimismo, la “compañera” de Neuróticos Anónimos explicó que ellos se guían a través de una filosofía de 12 pasos para reconocer tu enfermedad, tal como se hace en Alcohólicos Anónimos.

Por otra parte, comentó que su estabilidad no sería posible gracias a su entrega a un “ser superior” refiriéndose al Dios de la Iglesia católica.

“Supe que tenía que venir a este grupo cuando, después de la muerte de mi papá, entré en catarsis, solo lloraba, creí que ya no tenía un propósito en la vida, pero aquí estoy 13 años después disfrutando de mi familia”, comentó.

La señora precisó que dentro del grupo todos son familia, asimismo comentó, que es importante saber que se debe vivir pensando en las presentes 24 horas, que es el supuesto beneficio que obtienen a raíz de la sesión.