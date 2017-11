Niegan atención médica a derechohabiente del ISSSTE

PROGRESO, Yucatán.- Por segunda vez, le fue negada atención médica, así como su medicamento, en la unidad médica familiar del ISSSTE, a la señora María Jesús Martínez Cobos, de 41 años, empleada de Correos de México.

No puede ser posible que en dos ocasiones, le hayan negado atención médica y su medicamento contra la baja presión que sufre, y que debe tomar enseguida.

La primera vez que ocurrió esto, fue hace mes y medio, por un fuerte dolor abdominal, esa vez todos los estudios requeridos se realizaron de manera particular y gastó más de 2,500 pesos.

Hoy le negaron el servicio por segunda vez, aun cuando está pagando cada 15 días sus cuotas que le descuentan de su salario, y su mal fue por una caída drástica de la presión arterial

Ante esto pidió permiso en su trabajo, en Correos de México, para ir a la unidad médica familiar del ISSSTE, donde pidió que por favor la atiendan, porque se sentía mal.

La respuesta que recibió de parte de una enfermera fue que tenia que esperar, ya que el único doctor tenía muchos pacientes que atender y sólo veían a dos en espera

Debido a que se sentía tan mal, dijo que no podía esperar y que por favor, por lo menos le dieran su medicamento Ergocaf que es lo único que la ayuda, pero también se lo negaron; entonces pidió hablar con la directora del ISSSTE pero le dijeron que no estaba

No puede ser posible que por segunda vez no se me atienda y perdí un día de trabajo, cuyo horario es de 8 a 16 horas

Así que aun cuando la UMF del ISSSTE cambió de edificio y de instalaciones, no mejora en atención y el servicio deja mucho que desear.

