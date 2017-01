Niño pide bicicleta “o tendré que robarla”

Motuleña: No se la llevó pero sí mi tanque de gas

MOTUL.— Cristina Balam, de 78 años de edad, vecina de la calle 29 entre 14 de la colonia San Juan, denunció ayer jueves a la Policía Municipal que “una familia de delincuentes” pasó de las amenazas a los hechos porque, a plena luz del día y a la vista de los vecinos, le robó un tanque de 20 kilos de gas butano.

—Se aprovecharon de que vivo sola para llevarse ese tanque, que me costó $1,000 y todavía hace unos días lo llené pagando $370. Ahora ya no tengo nada —relató.

—Incluso, para ahorrar el gas, quemo leña que paso a recoger en el monte.

—¡No es justo que estas personas que no trabajan se queden con mis cosas, que con esfuerzo he logrado conseguir! —expresó.

—Estos delincuentes no toman en cuenta que temprano me levanto a preparar mis cosas para recoger lo que se produce en mi patio para venderlo en el mercado del centro de la ciudad, lo que deberían hacer es buscarse un empleo.

—A las 8:30 de la mañana se llevaron el tanque de gas LP, aprovechando que vivo sola, pero espero que las autoridades hagan algo para recuperar mis cosas.

—Todos los integrantes de esta familia son delincuentes; incluso hace unos días un niño de 7 años llegó a la casa y me dijo: “Vecina, que me regale la bicicleta que tiene; si no lo hace, tendré que robarla” —reveló.

—No se la llevó, pero sí mi tanque de gas por su familiar (por el joven) —abundó.

Al respecto, la Policía Municipal dijo ayer que recibió el reporte del robo a las 9 de la mañana y que no detuvo al joven acusado porque no había flagrancia y ya estaba en su casa, a media cuadra del predio de la septuagenaria.

El Código de Procedimientos Penales de Yucatán ordena que cualquier persona puede detener a otra que sea señalada como responsable de un delito y que tenga el objeto del delito, como el tanque, y entregarla al Ministerio Público.

También dice que el Ministerio Público puede ordenar la detención de una persona que sea acusada de delito grave, como el robo cometido en una casa.

El Código Penal de Yucatán tipifica como delito grave el robo en vivienda y lo sanciona con hasta 10 años de prisión.—

Fuente: Diario de Yucatán