OXKUTZCAB.— Decenas de familias de la comisaría de Yaxhachén pasan apuros para conseguir agua para las labores domésticas, incluso los habitantes que viven en la periferia tienen que recorrer más de un kilómetro con sus triciclos para llevar agua hasta sus hogares.

Abigail Dzul Cauich, una de las afectadas, dijo que desde hace dos meses que se quemó una de las dos bombas que abastece de agua a la comunidad y desde entonces más de la mitad del poblado pasa apuros para conseguir el vital líquido. “No hay ni para bañarse”, dijo.

El presidente municipal Raúl Romero Chel mandó una pipa para surtir de agua a los afectados ante la falta del líquido en la comunidad, pero no es suficiente, pues sólo abastece a los habitantes del centro de la comisaría.

—A los que viven en la periferia no les llega el agua, por lo que tenemos que comprar agua y nos cobran $70 por cuatro tambores del líquido, que a veces no son suficientes para la semana y debemos comprar más —señaló la mujer.

—Quiero pedir, sí se puede mandar una pipa más, para que les llegue el líquido a todos, y, mejor aún, que se repare los más pronto la bomba dañada, porque según nos informó el comisario municipal Ariel Chablé Can, no se reparará hasta el otro año porque no hay fondos en la Comuna —dijo.

—Otro de los problemas que nos afectan es la falta de alumbrado público, ya que en la comunidad hay varias calles en penumbras por la falta de lámparas y otras que ya están quemadas. Estoy ya lo reportamos al comisario, pero no ha querido hacer nada —concluyó.

Fuente. DIario de Yucatán