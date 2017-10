Oaxaca devastada y ahora endeudada: aprueban PRI, PAN y PRD crédito por mil 200 mdp

OAXACA, Oax. (apro).- Vía fast track, los grupos parlamentarios de PRI, PAN, PRD y PT aprobaron al gobernador Alejandro Murat la solicitud de un crédito por mil 200 millones de pesos, con el fin de que el gobierno de estatal pueda acceder a los recursos del Fonden de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La aprobación para endeudarse fue cuestionada por la fracción parlamentaria de Morena, que contrapropuso en su lugar implementar una política de austeridad en los tres poderes del Estado y órganos autónomos.

El diputado morenista Jesús Romero López consideró que la austeridad “en rubros como servicios generales, gastos personales, comunicación social y publicidad, entre otros, representaría un ahorro de casi 2 mil millones de pesos”.

“Endeudar a Oaxaca fue una medida innecesaria, pues con el uso de excedentes del gobierno, el respaldo de la Federación, así como medidas de austeridad contundentes, obtendríamos los mil 200 millones de pesos de contraparte al Fonden destinados a la reconstrucción de los municipios afectados por los sismos de septiembre”, aclaró.

Y es que la madrugada del sábado 30 anterior, tras 15 horas, las fracciones parlamentarias del PRI, que coordina la diputada María de las Nieves García Fernández; PRD, Carol Antonio Altamirano; PAN, Juan Mendoza Reyes, y PT, Juan Bautista Olivera Guadalupe, aprobaron autorizar al gobierno de Alejandro Murat la urgente búsqueda de financiamiento.

En sesión extraordinaria, a las 2:30 horas del sábado, y en menos de cinco minutos, con 31 votos a favor y sólo la bancada de Morena en contra, los legisladores aprobaron la contratación de una deuda por mil 200 millones, financiamiento que solicitó el gobernador por conducto de la Secretaría de Finanzas con el fin de gestionar los recursos del Fonden.

Romero López dijo que el presidente “Enrique Peña Nieto debió ser sensible y no condicionar el apoyo a damnificados, trayendo como consecuencia la adquisición de una deuda pública, misma que no tiene fundamento, pues hasta el momento no existe información fidedigna de cuántas personas fueron afectadas, o de los daños materiales y de infraestructura registrados”.

Pese a que Rosario Robles, la secretaria de Sedatu, dio por concluido el censo de damnificados por los sismos de septiembre, según Comunicación Social del gobierno del estado, apenas se ha censado 69% de viviendas dañadas en Oaxaca.

Como consecuencia de los sismos y lluvias registrados durante el mes de septiembre, detalló, el gobierno del estado a través de las instancias federales y estatales se encuentran recorriendo casa por casa para verificar las condiciones en que se encuentran las viviendas de los 283 municipios afectados en la entidad.

De acuerdo con el Reporte de Incidencias y Acciones Emprendidas elaborado de manera interinstitucional, hasta el 30 de septiembre han sido censados 166 municipios; además que otros 30 se reportaron sin daño, con lo que se lleva un avance de 69% respecto de la totalidad de los municipios que se están atendiendo por la emergencia.

Personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) atiende 48 municipios, en tanto que la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (Coplade) 132 y la Comisión Estatal de la Vivienda (Cevi) 103 municipios.

A la fecha se verifican los daños que presentan 70 mil 477 viviendas; 35 mil 84 de las cuales presentan daño parcial y por tanto son habitables; 21 mil 41 registran daño parcial y no son no habitables, y 14 mil 352 tienen pérdida total.

Asimismo, se vio afectada la infraestructura urbana con 13 edificios públicos; 10 culturales; 282 religiosos, 43 hoteles, 15 edificios de seguridad; 13 penales, el C2 y el Cuartel de Policía de El Espinal, lo que hace un total de 337 espacios que tendrán que ser atendidos.

Sin embargo, aunque no hay cifras definitivas, “ahora el pueblo tendrá que pagar una deuda más”, fustigó Romero López.

Luego explicó que con los excedentes estatales de los ejercicios fiscales 2017 y 2018-2022 se podrían captar más 28 mil millones de pesos, además, si los partidos políticos destinarán 50% de sus prerrogativas estatales para el mismo fin, se obtendría una bolsa de más de 65 millones de pesos.

Tras el aval de diputados a Murat, la deuda pública del estado pasará de 15 mil 75 millones 294 mil 880 pesos a 16 mil 275 millones 294 mil 880 pesos, lo que representa un incremento de más de 7%, puntualizó.

El gobierno de Murat justifica que el financiamiento autorizado, de mil 200 millones de pesos, será empleado en infraestructura carretera y vial; salud y obra urbana, entre otros rubros acordados por el estado con el Ejecutivo federal en el marco de lo dispuesto en las reglas generales del Fonden.

La contratación se realizará dentro del marco del Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas constituido por el gobierno federal mediante contrato de fideicomiso de fecha 25 de noviembre de 2010 ante el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

Aparte, autoridades municipales pidieron cuentas al gobierno federal y estatal sobre el censo de más de 70 mil viviendas afectadas por los sismos de septiembre.

Las autoridades de Santo Domingo Tehuantepec, Juchitán de Zaragoza, Santiago Niltepec, Santiago Lachiguiri, Santa María Mixtequilla y Santiago Astata difundieron un posicionamiento para exigir transparencia a la titular de Sedatu, Rosario Robles, acerca de la atención de la contingencia en la zona devastada.

Fuente: Proceso