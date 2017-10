Parece que epidemia de conjuntivitis disminuye

Reportan farmacias una menor demanda de gotas y otros medicamentos enfocados al tratamiento de la conjuntivitis, de los que se cuenta con stock suficiente para cubrir las necesidades de la población.

Según encargados de farmacias de distintas cadenas, de una semana a la fecha comenzó a disminuir de manera exponencial el número de clientes que acuden en busca de alivio para sus ojos, lo que califican como positivo ya que todo parece indicar que la epidemia comienza a remitir.

Hasta hace apenas dos semanas, la demanda era tan elevada que no se encontraba en las farmacias de Cancún gotas de cloranfenicol ni otros medicamentos para el tratamiento de la conjuntivitis, como la terramicina oftálmica, tobramicina dexametasona, neomicina con dexametasona e incluso las gotas de manzanilla.

Según el encargado de una farmacia de genéricos, la demanda de este tipo de medicinas disminuyó en alrededor de un 30% en comparación con la registrada a finales del mes de septiembre y primeros días de octubre.

“No es que ya se haya erradicado la epidemia de conjuntivitis, pero tiendo a pensar que está más controlada, no sé, tal vez la población aplicó al cien por ciento las medidas preventivas y ayudó mucho que la gente con el problema no se haya presentado a trabajar ni a la escuela, eso creo que evitó un mayor contagio”.

Añadió que los proveedores surtieron el jueves los medicamentos y observó que en esta ocasión llegó una mayor cantidad de cloranfenicol, por lo que consideró que el abasto, al menos en este negocio, se encuentra garantizado.

A pregunta expresa, manifestó que el cloranfenicol, tanto en gotas como en ungüento, tiene un precio promedio de 35 pesos y es el genérico más solicitado para el tratamiento de la conjuntivitis, precisamente por su atractivo precio.

“El cloranfenicol se agotaba prácticamente el mismo día que se surtía, ahora tenemos aún en existencia y tal como veo las cosas, es probable que para el próximo jueves, cuando el proveedor venga a surtir otra vez, aún quede en existencia medicamento, es un hecho que ya bajó bastante la demanda”.

Achacó esta disminución de clientes afectados de conjuntivitis a que probablemente los Centros de Salud, IMSS e ISSSTE ya cuenten con una dotación suficiente de medicamentos para combatirla y por lo tanto los pacientes ya no se ven obligados a recurrir a las farmacias.

El encargado de la farmacia comentó que además del cloranfenicol otros medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la conjuntivitis son la terramicina oftálmica, con un costo aproximado de 96 pesos; la tobramicina dexametasona que se oferta en alrededor de 80 pesos y la neomicina con dexametasona, a un precio de 42 pesos, mientras que las gotas de manzanilla se venden en 45 pesos.

“Estamos hablando del costo de los genéricos, ya en el tema de los medicamentos de patente para el tratamiento de la conjuntivitis, pueden costar hasta 500 pesos e incluso más, depende de la marca y el laboratorio”.

Fuente PorEsto