Pasarela “Así es la guayabera, moda y más”

Mérida, Yucatán, 21 de agosto de 2017.- Con la participación de 15 marcas de prestigio local, nacional e internacional, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE), delegación Yucatán, en coordinación con el Ayuntamiento de Mérida, realizará el próximo 26 de agosto el desfile “Así es la Guayabera, Moda y Más”, para mostrar las tendencias y nuevos estilos de esta prenda tradicional de Yucatán.

El presidente de la CANAIVE Yucatán, Pedro Enrique Góngora Medina, precisó que la pasarela se realizará en la calle 61 entre 60 y 62 del Centro Histórico de Mérida, a las 20 horas, y será un evento diferente, espectacular que los asistentes no olvidarán.

En el desfile de moda, destacó, los asistentes tendrán la oportunidad de admirar también trabajes de baños, ya que se contará dos marcas participantes que fabrican esta prenda, así como una de alta costura.

Las 12 empresas de guayaberas forman parte de las 30 marcas certificadas dentro del programa “Así es la Guayabera, Así es Yucatán”, y presentarán ocho cambios de vestuario, para lo cual se contará con la participación de 50 modelos, hombres y mujeres, que vestirán las nuevas tendencias basadas en la prenda típica yucateca, la guayabera, subrayó.

Góngora Medina sostuvo que la nueva tendencia de las pasarelas a nivel mundial es incorporar la arquitectura de las ciudades, por ello en esta ocasión se decidió tener como marco los edificios históricos que rodean la plaza principal de Mérida.

Las 15 firmas locales, detalló, presentarán diseños innovadores de prendas yucatecas, con innovaciones que marcan tendencia en el mundo de la moda, y en el caso de la guayabera se conservan las características finas y elegantes para no perder la identidad, apuntó.

Los diseños de traje de baños son creaciones de jóvenes diseñadores locales que las realizan para las marcas yucatecas que comienzan a ser un referente regional y nacional en moda, anotó.

Pedro Góngora reiteró que con esta pasarela se pretende que la industria del vestido yucateca se posicione como impulsora de la innovación de la moda y tendencia con una prenda típica de la entidad como lo es la guayabera y seguir conquistando el mercado nacional y mundial.

“Así es la Guayabera, Moda y Más” no será un evento que mostrará guayaberas o prendas típicas de Yucatán, sino que será el escaparate para que los asistentes conozcan que la industria del vestido local ha creado un estilo de vida cómodo, versátil, moderno, seguro, progresista y muy yucateco, puntualizó.

Las empresas participantes en la pasarela son: Abito, Soy Yucateca, La Plaza del Recreo, Guayaberas Fer, Guayaberas Ramírez, Guayaberas Dzibilchaltun, Esencia Maya, Guayaberas Finas Euan, G Candila, Aroma Coco Internacional, Bordados Kike May, Creaciones Lizeth, Glyphs, In Love México y Bikini Studio.

En la conferencia de prensa acompañaron a Pedro Enrique Góngora Medina, Edgar Uitzil May de Creaciones Lizeth, José González Collí de Guayaberas Dzibilchaltún, Alberto Rello Arteaga de La Plaza del Recreo, Oscar Amador de Ábito, Guillermo Pérez Alayón de In Love México, Margarita Chan Castañeda de Esencia Maya Fernando Gameros Cámara de Guayaberas Defer, Rodrigo Candila Ancona de G Candila, Jorge Frias de Soy Yucateca, Raúl Ortíz Fernández de Guayaberas Ramírez, Julio May May de Bordados Kike, Jessica Meza de Aroma Coco Internacional e Ivonne Jiménez de Yvoni’k Salón.