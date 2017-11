Pastilla anticonceptiva podría afectar salud mental

Es uno de los métodos anticonceptivos más usados por las mujeres. Pero, pese a su eficacia para prevenir embarazos, un reciente hallazgo científico pone en manifiesto un efecto secundario, hasta hace poco desconocido…

Investigadores del Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia, han descubierto que tomarla puede provocar depresión, ansiedad y ataques de pánico.

Esto al estudiar a 340 mujeres saludables de entre 18 y 35 años, quienes tras usar la pastilla (por tres meses), presentaron cambios de humor, cansancio e impulsividad. Dicho estudio fue publicado en Fertility and Sterility.

Por su parte, el sitio londinense The Debrief publicó “Mad about the pill”, estudio en el que se señala a este método anticonceptivo como un factor de riesgo para sufrir depresión, ataques de pánico y ansiedad.

Las reacciones varían en cada mujer, por ello antes de tomar éste u otro anticonceptivo, es importante que acudas con el ginecólogo, quien determinará cuál es el ideal para ti.

Fuente: Salud180.com