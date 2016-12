Patrimonio seguro para familias tizimileñas

Entregan títulos de propiedad y cédulas catastrales

TIZIMIN, Yucatán.- Autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Jorge Vales Traconis, hicieron entrega de 16 títulos del programa Patrimonio Seguro a igual número de familias, lo que le da a éstas certeza jurídica.

En el evento, llevado a cabo el lunes pasado por la noche en el salón de actos del Palacio Municipal, se contó con la presencia de numerosas familias que recibieron sus respectivos títulos de propiedad y cédulas catastrales.

El alcalde Vales Traconis, en su mensaje de bienvenida dijo “Este es un día muy importante para todos pues vamos a entregarles sus títulos de propiedad a 16 personas y 15 cédulas catastrales.

Es un programa que inició el año pasado por gestiones del Gobernador Rolando Zapata Bello y también del presidente de la República, con lo que se pretende que todas las personas puedan acceder a un acción de vivienda (piso, techo, baño, ampliación, etc.).

Es importante que tengan su título de propiedad y su constancia ejidal; mucha gente no tenía este documento, por lo tanto no pidamos hacer estos proyectos en sus hogares, esto es parte del programa, por eso el primer mandatario ha insistido mucho en que lo difundamos, es una buena oportunidad para que todos tengan su patrimonio seguro”.

Agregó que “se tiene en proceso cien títulos más y en total se estarán entregado alrededor de 150; son muy pocos porque Tizimín es muy grande y hay mucha gente que no tiene su título de propiedad.

El programa va a continuar para que más gente tenga su patrimonio seguro”, concluyó.

La señora Nora Maris Ojeda, en representación de todos los beneficiarios del programa, le externó las gracias a las autoridades municipales, encabezadas por Jorge Vales Traconis, por gestionar este programa que es de gran beneficio, ya que les permite contar con un título de propiedad asegurando a nuestras familias; agradezco al gobernador Rolando Zapata Bello porque siempre está al pendiente de las necesidades de la gente”

Fuente. PorEsto