Piden visita de diputados

En Celestún dicen que debe renunciar Leonel Rosado

CELESTÚN.— Tras la marcha y el plantón ciudadanos de anteanoche jueves para exigir la renuncia del alcalde, el priista Leonel Rosado Mena, los organizadores y participantes recolectaron firmas para avalar la demanda escrita que llevarán este lunes 29 a las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, en Mérida.

Además, cuestionaron que ni los diputados estatales ni funcionarios del Poder Ejecutivo vengan al puerto para resolver el conflicto.

El lío estalló el miércoles 17, cuando vecinos vieron que la constructora Uredi comenzó a cercar un lote municipal de unos 1,000 metros de fondo por unos 50 metros frente a la playa y así se enteraron que Rosado Mena vendió el terreno.

Ese mismo día los vecinos tiraron los postes y mallas en ese predio y denunciaron que Rosado Mena se dedica a despojar de terrenos a familias y que Uredi es “empresa fantasma” del edil.

El jueves 18 unos 200 vecinos fueron al Palacio y el alcalde presentó un escrito que dice que su antecesora, la priista Alba Acosta Narváez, donó el lote de playa.

El viernes 19 unos mil vecinos acudieron al Palacio y cuando les dijeron que Rosado Mena golpeó a una mujer en su oficina, un grupo entró a ésta y sacó al alcalde, cuya playera se rompió. Ante ello, agentes de la SSP tiraron gases lacrimógenos y lo rescataron y, en la madrugada del sábado, a golpes detuvieron a 15 vecinos, entre ellos una mujer.

—¿Por qué los diputados no acuden a este puerto y escuchan el clamor de la comunidad? —cuestionó Clover Ojeda Solís anteanoche.

—Yo no tengo nada personal contra Leonel Rosado, pero con lo que hizo, que fue traicionar a su comunidad el viernes 19 (al solicitar la fuerza pública), yo creo que por lo menos por un poco de dignidad debe renunciar al cargo —dijo a su vez Abraham Pinzón Casanova.

—El gobierno del Estado debe mandar gente a Celestún para resolver el problema, pues si no lo hacen será el pueblo que se hará cargo —señaló, por su parte, Nelson Santana Pinzón.

—¿Cuánto le cuesta al gobierno toda esta Policía que tiene concentrada (desde el sábado 20) en el puerto (poco más de 100 agentes al menos anteanoche) para defender a una sola persona (por Rosado Mena)? —preguntó Lanier Couoh Chay.

—Aquí en este momento hay más de 50 patrullas para defender a una sola persona, que ya se comprobó que es un ladrón e, incluso, circula un vídeo en las redes sociales en el que el mismo secretario municipal (el edil priista Martín del Carmen Uc Mena) reconoce que el alcalde es un ladrón —aseguró.

—En Celestún, en la actual administración municipal no hay nada que presumir en cuanto a obra —indicó por su lado Guadalupe Pérez Vela.

Mientras unos 450 vecinos protestaban anteanoche en el parque principal, unas 80 personas, prácticamente todos empleados municipal, se colocaron frente al Palacio Municipal en apoyo al alcalde.

—A esas personas se les convocó hoy (por anteanoche) para pagarles su quincena y por eso están ahí parados —señalaron los organizadores de la marcha.

Vecinos de esta comunidad informaron que en esta administración de Rosado Mena, a los trabajadores municipales se les paga su salario de manera atrasada y por ese motivo se les debe al menos dos quincenas.

—Con esto se demuestra el mal manejo de las finanzas municipales —señalaron los detractores del alcalde.

Durante la protesta, Rosa del Carmen Hernández Castillo denunció que su hijo Román Andrés Aguilar Hernández, de 20 años, fue detenido injustamente y golpeado, por defender a una mujer a la que la Policía Municipal sometió violentamente.

—El muchacho trabaja en un cíber del centro del puerto y nos consta que es un joven tranquilo, que no se mete con nadie —señalaron Isabel Flores Mex, ex directora del DIF Municipal, y Guadalupe Villanueva Pinto, ex alcaldesa panista del puerto.

