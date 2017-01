Ocasionan tremendo alboroto que casi termina en violencia

TIZIMIN, Yucatán.- Tremendo alboroto derivó de un pleito entre jinetes que entran a lazar al ruedo del coso taurino contra el ganadero que rentó el toro No. 17, como promesa de la octava corrida que casi termina en violencia.

Los hechos se registraron alrededor de las 8 de la noche, según el jefe de plaza, Abelardo Marrufo Meneses, derivado por el enojo de vaqueros que entraron a lazar porque los toros que trae la ganadería son caballistas y lo hacen a propósito porque se van contentos cuando matan un caballo y ellos lo aplauden; dijeron que afortunadamente esto no sucedió, por lo cual lazaron al toro y como muestra de su coraje, después que cayó lo arrastraron un par de metros y se molestaron sus propietarios, quienes entraron al ruedo y como juez de plaza los sacó, después se metieron al cajón y cortaron las sogas de los vaqueros que tenían lazado al toro echándose a 100 jinetes encima porque hay reatas que cuestan más de mil pesos.

Tras esta acción, de inmediato se encendieron los ánimos, los vaqueros emitían dimes y diretes contra el ganadero y la gente que lo apoyaba, pero todo quedó en agresiones verbales de ambas partes por su respectivo enojo.

En medio de esta discusión, se presentaron policías municipales y personal de protección civil quienes los invitaron a guardar la calma y resolver el problema sin que este se saliera de control y tal vez pudiesen llegar a los golpes porque realmente se mostraban muy enardecidos.

La tranquilidad regresó tras varios minutos de palabras intercambiadas por ambos bandos hasta que el ganadero dio su brazo a torcer y pagó las sogas de los jinetes; ante esta situación no se soltó el toro No. 18 por temor a que el pleito continuara, por lo cual también el público manifestó su enojo, pues no se completó la promesa de ver torear al astado, incluso se escucharon gritos llenos de ira mencionando “Vamos a quemar el tablado”, sin embargo después de poco rato decidieron coronar la plaza y el pleito no pasó a más.

Durante breve entrevista al jefe de plaza, Abelardo Marrufo Meneses, externó enérgicamente: “Como dueños de la ganadería, no tienen por qué meterse en el ruedo, ni con los vaqueros, ellos están rentando sus animales y en ello está el riesgo de que se pueden morir, como muere un humano así muere un caballo; yo no estoy mal, ellos ocasionaron un daño y originaron este gran problema con los jinetes”.

“Estamos en una ciudad, no en un pueblito, aquí me pone el presidente municipal para hacer las cosas bien, aquí hay niños, no estamos en Valladolid, no estamos en Temozón, ni en ningún lado, estamos en Tizimín una ciudad de reyes y aquí no se permiten los torneos de lazo, por ello nos enojamos que traigan toros caballistas que ponen en riesgo nuestros equinos”, finalizó.

