Pocos maestros se comprometen con su misión, dice docente jubilada

Por Alejandra Parra Mejía, reportera

Mérida, Yucatán, 15 de mayo de 2017 (yucatanalamano.com).-Después de 28 años de servicio como docente, la señora Manuela Beatriz Mejía se vio obligada a jubilarse, pero lamenta que pocos sean los maestros que se comprometen de corazón con su misión en la educación de México.

Siete años después de su jubilación, la profesora jubilada en educación primaria, cuenta que se vio obligada a jubilarse por conveniencia, ya que en ese momento entraría en vigor la ley del ISSSTE, que cambio el sistema de jubilados y pensionados.

“Me tuve que jubilar porque era lo que me convenía, pero en realidad no quería dejar de dar clases, los primeros meses después de la jubilación yo lloraba todo el día, me sentía muy triste”, comentó.

Con lágrimas de emoción, la docente jubilada platicó que el ser docente es difícil y que comienzas desde lo más bajo buscando una oportunidad, sin saber a dónde te van a mover.

“Yo trabajé 7 años en Tabasco, el primer año en una ranchería, donde yo era la maestra de todos los grupos al mismo tiempo, claro eran 2 alumnos de primero 5 de sexto, posteriormente trabaje 6 años en Huimanguillo, luego estuve 7 años en Hunucmá y finalmente me regresaron a Mérida, luego de 14 años”, sostuvo.

La vida para la profesora no ha sido fácil, puesto que durante sus años de servicio, y estando fuera del estado, perdió trágicamente a su marido, con quien ya tenía 2 hijos pequeños y estaba esperando al tercero.

“Soy viuda, enviude hace muchos años, me ha tocado criar a mis hijos pues con ayuda de mis papás porque yo trabajaba, hoy en día afortunadamente cada uno de ellos ya tiene una carrera, son profesionistas inclusive tienen sus hijos, y todo gracias a las oportunidades que tuve para nunca quedarme sin trabajo”, detalló la maestra jubilada.

Por otra parte, comentó que le da mucha alegría el darse cuenta que fueron miles de niños a los que formó durante sus 28 años de servicio.

“De repente voy por la calle y me dicen, usted me dio clase, la verdad es que ni me acuerdo, han sido miles de niños a los que les di clase, pero da alegría que a una la reconozcan, sobre todo cuando ya son adultos”, reconoció.

Asimismo, subrayó que hoy en día hay muchos maestros que solo están por estar.

“Hay maestros que se dedican solamente a cobrar un sueldo, ya no tienen la pasión y disciplina que se tenía antes, hoy el maestro de Educación Pública ya no es la autoridad que antes era, y ahora prefieren meter a los niños a escuelas particulares”, lamentó.