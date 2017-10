¿Por qué no debe haber dinero en efectivo? Meade te lo explica

El secretario de Hacienda afirmó que la economía digital ayudará a eliminar el problema de la corrupción, y si a ésta se le suma la transparencia, no habrá espacio donde los delincuentes puedan esconderse.

Luego de sostener que el mejor amigo de la corrupción en México es el manejo de efectivo, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña sostuvo que moverse hacia una economía digital ayudará a eliminar el problema, pero también el de la inseguridad y la delincuencia.

“El mejor amigo de la corrupción es el manejo en efectivo, si nosotros nos vamos moviendo a una economía en donde cada vez usemos menos el efectivo, vamos a tener posibilidad estructural, posibilidad arquitectónica de ir quitando espacios a la corrupción, mientras más difícil hagamos que se use el efectivo”, dijo.

El secretario de Hacienda destacó que actualmente se ha limitado la posibilidad de su uso en operaciones como la compra de una casa, la adquisición de joyas o viajes.

“Lo hemos sustituido por una economía cada vez más digital, donde cada vez es más fácil darle seguimiento digital a cada peso que gastamos”, señaló.

Si sumamos la transparencia al mundo digital, el resultado es que en quienes son corruptos no tendrán dónde esconderse; que quien quiera documentar operaciones con patrimonio desviado no podrá hacerlo, indicó en una sesión presencial de la Escuela Nacional de Mujeres Priistas realizada en el CDE del PRI en Toluca, donde su intervención fue interpretada más que una conferencia como las líneas de acción de un futuro candidato.

El cinco veces secretario de Estado destacó que para combatir la inseguridad también hay que trabajar en el diseño de mejores ciudades, más iluminadas, con un mejor transporte público, fomentar el respeto como cultura en la familia y hacer una delincuencia menos rentable y atractiva combatiendo a quien roba, pero también a quien ayuda.

Dijo que en el caso del SAT, por ejemplo, recibe datos de 200 facturas por segundo y ese proceso digital ayuda además a detectar quién desvía dinero, dónde venden facturas, quién contrata a empresas fantasmas o hace un patrimonio con operaciones que no existieron, es decir, con la economía digital es más fácil dar vigilancia a cada peso.

El titular de Hacienda admitió también que pese a la instauración de programas sociales para dar más oportunidad al sector femenino de México, el rostro de la pobreza sigue teniendo cara de mujer y es más acentuado en la del ámbito rural.

“El Estado le quedó a deber; hay una deuda con la que estamos haciendo equipo para que no vuelva a pasar a las nuevas generaciones pero también debemos trabajar con ellas para cambiar su espacio de oportunidades”, y de ahí los ajustes e a la política pública con la aplicación de Prospera, impulsando negociosa través del emprendimiento o darles mejores instrumentos de ahorro, crédito y capacitación para usar instrumentos del sistema financiero.

En el rubro de desarrollo social indicó que es ver cómo construir un México incluyente donde no haya niños que vayan a buscar leña o agua para llevar a sus casa; no tener quien se levante preocupado por qué comer; el punto, dijo, es enseñar a pescar a los ciudadanos y no darles el pescado.

“No podemos pedir a mexicanos que sea exitosos si no se les dan mínimos” para vivir como educación, salud o viviendas dignas.

Cuestionó por qué a México le está yendo bien a pesar de que cayó el precio del petróleo o las economías mundiales no crecen, “qué estamos haciendo bien”, preguntó.

Respondió que son los consensos y el diálogo para darle a vitalidad a la economía, hacerla más flexible. Antes, añadió, había una sola empresa que manejaba los hidrocarburos y nadie podía asociarse, hoy hay quien quiere participar en el sector energético o las telecomunicaciones

Fuente: El Financiero