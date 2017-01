Primer crimen del año

Encuentran a un hombre con un golpe en la cabeza

Una persona fue hallada muerta la mañana de ayer dentro de las instalaciones de un campo de fútbol en el centro de Mérida. Al parecer, se trataría del primer homicidio cometido en el año, pues el cadáver presentaba una contusión en la cabeza.

Hernán Cristóbal Sosa Chan explicó que, como de costumbre, ayer a las seis de la mañana llegó a trabajar al campo de fútbol conocido como “San Cayetano”, en la calle 90 con 63B del segundo cuadro de la ciudad.

“Cuando vine fui a prender la bomba (para regar el campo) y no había nada; estaba trabajando normal hasta que llegó mi jefe y me fue a buscar, y me dijo que había una persona ahí tirada que pensó que era yo”, dijo el jardinero.

Enseguida, continuó su relato Sosa Chan, él y su jefe fueron a ver al sujeto, quien vestía pantalón café y una camisa de cuadros de color azul claro; y sí, estaba a unos metros de la bomba de agua, tirado boca abajo, sin vida.

“Lo comencé a llamar: ‘Hey, ya te dio el sol’, le dije, pero no se levantó. Mejor fui a ver a los que venden tacos para que llamaran a las emergencias”.

En pocos minutos llegó al lugar la unidad 6332 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuyos agentes pidieron el apoyo de los paramédicos, llegando al lugar una ambulancia de la corporación estatal; sin embargo, los socorristas indicaron que la persona hallada ya estaba muerta.

Según dijeron los vecinos que acudieron a la petición de auxilio del jardinero, el occiso tenía un golpe en la cabeza y de los oídos le estaba saliendo sangre, por lo que piensan que alguien lo pudo haber matado.

De inmediato, los agentes de la SSP acordonaron la zona y en minutos el lugar se llenó de policías investigadores de la SSP y de agentes periciales de la Fiscalía General del Estado.

Los vecinos se mostraban descontectos, pues indicaban que el campo se ha convertido en un nido de drogadictos y borrachos, pues en las noches, como no hay luz, se meten e incluso la policía ha encontrado grandes paquetes de droga en el lugar.

“Ya le dijimos al que ve el comité deportivo vecinal que pida luz, pero dice que no, que porque si no en la noche se van a meter a jugar los muchachos sin pagar”, dijo una de las vecinas.

También contaron que no es la primera vez que encuentran un muerto en ese parque, “pues hace aproximadamente seis meses una mujer mató a un hombre ahí a golpes, mientras peleaban por ‘el trago’”.

Más tarde la Fiscalía informó que el occiso tenía 35 años y confirmó que la muerte fue por un golpe en la cabeza; aunque no se descarta que pudo tratarse de un crimen, también se considera la versión de que pudo haberse golpeado, caminar unos pasos hasta llegar al lugar donde cayó muerto y luego fue encontrado. Aún no se tenía la identificación del hombre.

Fuente: Diario de Yucatán