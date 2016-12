Progreseños sin fluido hidráulico

Ayuntamiento incumplió a la paraestatal / Ante la falta de pago del Smapap de un millón de pesos, la CFE cortó el fluido eléctrico a los cárcamos de prebombeo

PROGRESO, Yucatán.- La tarde de este viernes la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplicó el corte total al Sistema Municipal de Agua Potable ante la falta de pago de un millón de pesos de parte de la dependencia, mientras que el ayuntamiento de Progreso logró el pago de 300 mil pesos esta tarde alrededor de las 15:00 horas.

Roberto Quiñones de la Hoya, superintendente del área de Progreso confirmó esta tarde que la CFE, recibió el pago 300 mil pesos que avalan el adeudo con la dependencia, pero no se recibió el pago correspondiente a un millón de pesos que adeuda el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de este puerto, por lo cual a las 15:00 horas se procedió al corte del fluido eléctrico para los cárcamos de Progreso, Chelem, Chuburná Puerto, Chicxulub y Flamboyanes.

El funcionario explicó que en lo que respecta al marco jurídico de Progreso, la CFE corrió todos los trámites y el alcalde José Isabel Cortés Góngora, de extracción turquesa está enterado de que este viernes se llevaría a cabo el corte correspondiente.

Mencionó que ante la negativa de pago de la para municipal, se procede a emitir una notificación al secretario de Gobernación de las acciones que la CFE ha tomado por falta de pago de la para municipal de un millón de pesos correspondientes a la actuación del mes de parte de octubre y el mes de noviembre de este año 2016.

Dijo que el Smapap, tiene figura jurídica, por lo cual la suspensión del fluido eléctrico simplemente corresponde como a cualquier cliente, que tiene un adeudo con la para estatal que no cumple su compromiso de acuerdo al contrato se le procede a la suspensión del fluido eléctrico hasta que no haya el pago total.

Mencionó que antes de proceder al corte se verificaron las cuentas, no hubo transferencia electrónica del pago reflejando alrededor de las 15:00 horas del Palacio Municipal.

Pero la del Smapap no apareció por lo cual se procedió conforme a la ley, aunque si la dependencia llegara a realizar el pago por transferencia electrónica, la CFE a pesar de estar fuera de horario pero pendiente de la problemática a los usuarios, procedería a las reconexiones correspondientes, aun de manera extemporal fuera de horario.

Ante la falta de pago del Smapap de un millón de pesos, se verían afectados unos 20 mil usuarios del Sistema Municipal de Agua Potable que estarían sin servicio de agua a fines de este año 2016 e inicio del 2017.

Esta es la primera ocasión que en el puerto de Progreso la CFE suspende el fluido eléctrico total a la para estatal, en plena temporada invernal donde hay turistas que llegaron al puerto en este periodo vacacional del mes de diciembre – Enero del 2017.

El alcalde turquesa José Isabel Cortés Góngora, ha dejado clara su postura como presidente del consejo del Smapap debido a que la para municipal es subrogada por el Ayuntamiento de Progreso.

El alcalde turquesa muestra de nueva cuenta ante todos los porteños su ineficiencia, por su falta de gestión para evitar que la CFE deje sin fluido eléctrico a los habitantes de Progreso y sus respectivas Comisarías, sin darle solución a este problema de fin de año, y con falta agua potable.

Fuente: PorEsto