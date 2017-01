Proyectos incluyentes en la oferta del Mérida Fest 2017

En un año muy especial para la Ciudad, el Mérida Fest 2017 ofrecerá una oferta no solo variada para promover la identidad y goce cultural sino proyectos que permiten reflexionar sobre temas de superación personal, la inclusión de personas con capacidades diferentes y la difusión de la lengua maya. Este año serán 36 proyectos seleccionados de una convocatoria los que se podrán disfrutar en el Mérida Fest, así como otros espectáculos invitados para celebrar la multiculturalidad y el 475 aniversario de la Ciudad.

El jueves 5 de enero el Mérida Fest subirá el telón con la tradicional “Alborada” y “Las Mañanitas” y concluirá el domingo 22 con un magno concierto de la mano de la banda mexicana de rock Caifanes, ambos eventos en la Plaza Grande.

Entre los proyectos que se podrán disfrutar está “El dragón de tu armario”, de Miguel Cerón Chávez, un trabajo que muestra la labor de un mimo y resalta el valor de enfrentar los miedos. Se trata de una representación sin palabras al estilo Band Mime y cuyo formato acepta la voz en off de un narrador y la inclusión de un traductor al lenguaje de señas, dirigido al público con discapacidad auditiva, y reformar de esto modo valores como la inclusión, la libertad, perseverancia y dignidad.

La obra está dirigida a toda la familia y se estrena el próximo martes 10 a las 6 de la tarde en el Parque de la colonia Guadalupana (Calle 187 diagonal x 60 y 58-A, Col. Guadalupana) y se repite el domingo 22, al mediodía, en el auditorio del Centro Cultural de Mérida Olimpo.

Otro proyecto es “Espectro autista”, que aborda las historias de tres mujeres autistas que reflejan diferentes momentos de su vida, algunas características de este padecimiento, como la falta de comunicación, integración social, patrón repetitivo y monótono, motricidad limitada y la intolerancia a ciertos ruidos y cómo viven un mundo paralelo donde existe la congruencia, tolerancia y autoayuda. El proyecto, de Lorena Tuz López, ganó en la disciplina de Danza y se podrá disfrutar el 17 y 18 en el Centro Municipal de Danza. Ambas funciones comienza a las 8 de la noche y están dirigidas a adolescentes y adultos.

Borba Teatro, bajo la dirección de Nelson Cepeda, llega con la producción de “Mater Furiosa” al Olimpo con la historia de mujeres, madres e hijas, que elevan sus lamentaciones por la guerra y la muerte violenta que los valores han provocado. La obra se basa en el poema “Stábat Mater Furiosa”, del escritor francés Jean-Pierre Simeón, con dramaturgia de Salvador Lemis y producción de Borba Teatro. Tendrá funciones, también en el Auditorio del Olimpo, el 20 y 21 a las 8 de la noche.

Este año la música ampliará su repertorio con proyectos para promover las tradiciones y riqueza de nuestra lengua maya, como “Ichcaansihó” una propuesta en la que Miguel Ángel Vázquez pretende recrear un espectáculo de calle con personajes ancestrales mayas, entre teatro, danza, artistas con zancos, estatuas y la proyección de un video mapping. El estreno de la puesta en escena está previsto para el lunes 9 en bajos del Palacio Municipal a las 8 de la noche, y se repite el 16 en el mismo horario y espacio.

También están las “Ensoñaciones sonoras sobre los cantares de Dzitbalché”, donde se podrán apreciar textos y cantos que probablemente fueron musicalizados para la danza en los cuales se describen con magistral poesía diversos rituales y oraciones que ya presentan cierto grado de sincretismo con el Catolicismo. La música será dirigida por Daniel Milán a las 19:30 horas, el jueves 19 en el auditorio del Olimpo.

Otro tema para contar de la relación de subordinamiento que existe entre el español y el maya, pero sobre todo del mestizo que se encuentra en la parte liminal de dos culturas será la “Crónica de una jícara rota”, que dirige Ivi May Dzib. En escena habrá dos actores: una actriz que representa al vencido y un actor que representa al vencedor. Tendrá dos presentaciones, el 21 (9pm) y el 22 de enero (8pm), ambas en el Teatro Fantasio. Todos los eventos serán con entrada gratuita.

El Mérida Fest, además de celebrar el 475 aniversario de la fundación de la ciudad, marcará el inicio formal de las actividades con motivo del nombramiento de Mérida, por segunda ocasión, como Capital Americana de la Cultura 2017.

El programa completo se puede consultarse la siguiente liga: http://www.merida.gob.mx/municipio/sitiosphp/merida/eventos.phpx

Compartir 0 Compartir 0 Compartir 0