Recomiendan protegerse para evitar males respiratorios

PROGRESO, Yucatán- Durante los meses de enero y febrero llegan los frentes fríos. Es el tiempo de proteger a los niños y personas mayores, debido a los cambios continuos de temperatura y las lloviznas.

Mario Ojeda Narváez conocido pediatra del puerto, dio a conocer que debido a las bajas temperaturas que se registran en el Estado, es común la aparición de infecciones respiratorias.

Por ello, es necesario insistir en ciertos cuidados, como el reforzamiento de la vacunación contra la influenza, pero las personas que presenten fiebre, tos, escurrimiento nasal, dolor de cabeza o malestar general no deben auto-medicarse y tienen que acudir a su médico de manera oportuna.

Los grupos poblacionales que pueden ser incluidos en la acción en esta temporada son personas de cualquier edad con obesidad, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, padecimientos del corazón, con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o cáncer. Asimismo, las niñas y niños de seis meses hasta cinco años, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación e incluso el personal del ramo.

Hay que abrigar bien a los niños y adultos mayores por los males respiratorios y sobre todo, mantenerlos abrigados y en el caso de los adultos mayores, vacunarlos contra la influenza.

Por lo cual, se recomienda adoptar las medidas preventivas como reforzar las defensas de los niños y adultos mayores con alimentos y complementos altos en vitaminas A y C (frutas y verduras), tomar abundantes líquidos y utilizar ropa gruesa, de preferencia de algodón y que no sea muy ajustada o de tela sintética.

En el caso que las personas permanezca mucho tiempo en un sitio caliente deben taparse la boca al salir y evitar las corrientes de aire frío.

De presentar alguna enfermedad respiratoria, al toser y estornudar es importante cubrirse con un pañuelo o con el ángulo que forma el brazo con el antebrazo. De igual manera, evitar asistir a lugares concurridos y no permanecer en sitios donde haya humo de cigarro, abstenerse de fumar y salir a las corrientes de aire en estas épocas del año, en temporada de nortes con lluvias.

Los males bronco-respiratorios afectan más a niños y a los adultos mayores, que son parte de la población más vulnerable en los inviernos, como el que estamos pasando en este inicio del año 2017 y se pueden ampliar al mes de febrero.

