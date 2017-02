Recortes presupuestales afectan los programas de reforestación

Por Lilia Balam Magaña, reportera

Mérida, Yucatán.- El recorte presupuestal federal del año pasado afectó a los programas de reforestación en la Península, sostuvo el coordinador técnico de la Asociación Civil Pronatura.

En entrevista, el activista afirmó que diversos programas de restauración clásica de áreas quemadas, es decir, de plantación, se vieron “disminuidos” por la baja de recursos.

Uno de ellos es el Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua, que coordinan Pronatura, Fundación Coca-Cola y la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Dicho proyecto ha logrado mantener un promedio de 2 mil hectáreas en la Península al año. Este año serán restaurarán menos hectáreas por el recorte.

Efraín Acosta señaló que se de no atender esas áreas, podrían producirse nuevos incendios.

Añadió que se deben reforzar los programas para recuperar las áreas quemadas, no tanto en recursos si no en estrategia: “El fuego no es malo, solo hay que manejarlo bien”, concluyó el experto.