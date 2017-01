Refrendan su fe

A cinco días de que concluyan las celebraciones de la fiesta en honor a los Tres Reyes, continúan llegando fieles al santuario de Gaspar, Melchor y Baltazar

TIZIMIN, Yucatán.- A cinco días de que concluyan las celebraciones de la fiesta patronal, continúan arribando fieles a refrendar su fe en el santuario de los Tres Santos Reyes.

Se espera que este domingo 25 de enero, se registre la visita de más peregrinos aunque no tan numerosa como la registrada el pasado domingo ocho.

En el templo de Gaspar, Melchor y Baltazar, desde el lunes se registró afluencia continua de peregrinos que ingresaban al santuario a ungir con yerbas aromáticas a las tres deidades, a raíz de que son pocas familias muchos permanecen al pie de los Santos Reyes y elevan sus plegarias.

El área de velas tampoco se encuentra abarrotada mientras que en los puestos de venteras de velas, veladoras y milagritos se registra también poco movimiento.

Para este miércoles 11, se ha programado una misa a las ocho de la mañana, a las once misas del Gremio Juan XXIII, a las siete de la noche otra celebración eucarística.

El jueves 12 de enero, a las ocho de la mañana, habrá misa en la parroquia, a las once horas salida del gremio antes citado y a las siete misa-procesión en la parroquia.

El viernes 13, misa a las 8 de la mañana y siete de la noche, el sábado 14 habrá celebraciones a las 8, a las once y siete de la noche.

El domingo 15, a las 7, 9, 10:30 de la mañana y 5:30 de la tarde, se contempla llevar al cabo misas y a las siete de la noche solemne procesión y subida de las imágenes de los santos patronos.

Fuente: PorEsto