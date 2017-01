Refuerzan vigilancia policíaca en el puerto

Falsas publicaciones en redes crean violencia

PROGRESO, Yucatán- En el puerto de Progreso los elementos de la Policía Municipal Preventiva que laboran en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, han reforzado la vigilancia en la zona comercial y bancaria del municipio, aunque hasta esta tarde todo se mantiene en calma.

El Cdte. Mario H. Caamal Salas, director de la Policía Municipal Preventiva de este puerto dio a conocer que personas mal intencionadas emplean las redes sociales y páginas de poco contenido informativo para violentar a los porteños mediante el engaño. Exhortó a la ciudadanía en general a no dejarse engañar y no caer en incitaciones para realizar actos vandálicos.

El Director de la Policía explicó que la noche del jueves algunas personas de las redes sociales que han sido identificadas, trataron de incitar a un grupo de adolescentes a entrar a conocido comercio de artículos electrónicos de la calle 80 x 27 y 29, tres de los adolescentes patearon las cortinas de un comercio y los elementos policíacos procedieron al arresto de estos incitadores, mientras que los demás se fueron dispersando.

Agregó que en el municipio de Progreso, no se ha dado ningún tipo de hechos relacionados con el vandalismo, hay confianza en los comercios del puerto para poder trabajar de manera normal, la vigilancia en todas las zonas del lugar y la periferia se han reforzado con elementos tanto de la Policía Municipal de la base Pescador pertenecientes a la Secretaria de Seguridad Pública (SSP).

Explicó que hay personas mal intencionadas que busca crear confusión, incertidumbre y temor por las redes sociales donde utilizan imágenes que pegan en sus muros, inclusive se decían transmisiones en vivo de saqueo a tiendas del centro de la ciudad la mañana de este viernes, saqueos a comercios de la periferia, pero todo era falso.

Por el hecho de subir videos de otras partes de la República trataron de sembrar el pánico entre los habitantes del estado de Yucatán y Progreso no fue la excepción.

Pero la Policía Municipal Preventiva en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mantuvieron la vigilancia permanente en todo el centro de la ciudad y los alrededores por lo que las personas pudieron salir de sus casas a realizar las compras normales de fin de semana.

La población debe tener confianza en sus autoridades no dejándose sorprender por los mensajes malsanos que provienen de las redes sociales, también evitar reenviar los mensajes a los contactos porque esto es un movimiento falso que causa pánico entre los habitantes del municipio.

Aun estamos en periodo vacacional del Operativo Guadalupe – Reyes, informó, los elementos policíacos están acuartelados y las 24 horas se ha reforzado la vigilancia en los puntos estratégicos del puerto, abarcando sus Comisarías.

A los padres de familia que tengan hijos menores de edad, les hago de su conocimiento que los adolescentes que se detengan realizando actos contra la paz pública y se vean involucrados en actos vandálicos serán sancionado de acuerdo al derecho, consignándolos a las autoridades correspondientes, aclaró.

Fuente: PorEsto