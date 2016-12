Regidor panista desconoce adeudo de la Smapap

PROGRESO, Yucatán.- “Respecto al corte del fluido eléctrico al Sistema de Agua Potable (SMAPAP), lo cual afecta al municipio, tengo entendido que se negoció el adeudo. El regidor Jorge Anatolio Méndez Basto es parte del Consejo que se reunió el pasado jueves, pero no he sido informado”, comentó Jorge Casanova Simá, Regidor del PAN.

Dijo que no daba crédito a lo que estaba sucediendo. La comunicación con el alcalde José Isabel Cortés Góngora, no es muy adecuada; de muchas cosas me entero a través de la prensa, pero cuando cuestiono sobre el tema, el Alcalde se ha conformado con la información publicada.

Reveló que el Presidente Municipal no ha dicho nada del problema, pero me enteré de las posibilidades del corte, aun cuando sé que el Consejo tuvo una reunión para tratar este problema, debido a no es aceptable que nos quedemos sin fluido eléctrico en este fin de año al no realizar el pago a la CFE o bien no haya habido la capacidad económica de la paramunicipal para la cobertura del pago del fluido eléctrico.

Cabe hacer mención que POR ESTO! trató de buscar la opinión del regidor Jorge Anatolio Méndez Basto, quien a la vez es presidente del CDM del PRI y representante de los tres ediles priistas, pero a pesar de las insistentes llamadas no respondió, ni estuvo en el Palacio Municipal, debido a que ahora los regidores andan en sus áreas laborales.

El otro orden de cosas, el regidor Jorge Casanova Simá dijo que como regidor del Cabildo de Progreso recibió la cantidad de 40 mil pesos por 40 días de aguinaldo como percepciones de fin de año. Agregó que su sueldo es de 25 mil pesos en nómina, pero tiene una compensación mensual de 7 mil pesos, por lo que en total su sueldo es de 40 mil pesos.

Aunque dijo desconocer el aguinaldo que tuvo el alcalde José Isabel Cortés Góngora, de extracción turquesa, ni del Síndico Enrique Ordaz Martínez y de la Secretaria de la Comuna, Carmen Villanueva Avila, debido a que éstos cobran por separado, en otra nómina adicional.

Fuente: PorEsto