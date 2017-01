Regidores PRI piden congruencia en austeridad del Ayuntamiento

Los recursos deben ser destinados solo para atender a la sociedad.

Mérida, Yuc., 14 de enero de 2017.- El grupo edilicio del PRI, le pide al Ayuntamiento de Mérida, ser congruentes con la política de austeridad que han venido anunciando y de verdad reducir los gasto en distintas partidas, además de utilizar los cerca de 700 millones de pesos que se tienen en bancos, y que aseguran son ahorros, para poder resolver los problemas que afectan a los meridanos.

Fue el coordinador de la fracción, Rudy Airan Pacheco Aguilar, quien hizo este exhorto a la administración, pues dijo “está no es una empresa privada, y todo ese dinero debe ser destinado para atender temas de alumbrado público, limpieza en calles, mejora en parques y campos deportivos”

Por otra parte los regidores María Jesús Monjiote Isaac y Alfonso Segui Isaac, se refirieron a los 2 millones de pesos que se le donará a una Institución educativa privada para la compra de instrumentos musicales, afirmando que no están en contra de la difusión de la cultura, pero ese dinero se podría destinar a los centros de Cultura que posee la comuna.

“Abonando a la cuestión de austeridad que anunció el alcalde, consideramos excesiva está cantidad, queremos dejar claro que no estamos contra la promoción de la cultura, pero si consideramos que este dinero puede ser usado por la misma dirección con la que cuenta el ayuntamiento para este fin” afirmó la regidora Monjiote Isaac, al tiempo que el edil, Alfonso Segui, recalco que la rectoría de estos recursos debería ser del Ayuntamiento y no dárselo a otra institución para que compre instrumentos, que al final no serán de la comuna.

Finalmente el regidor José Francisco Rivero Mendoza, expresó la postura de la fracción Edilicia del PRI contra la aprobación del funcionamiento de un supermercado ubicado al norte de la Ciudad y que actualmente enfrenta un proceso legal, puesto que dijo, se debería esperar a que se dé una resolución para poder otorgarle algún permiso.

Fuente: yucatanalamano.com