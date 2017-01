Regresan con frío

Menores van con demora a clases en Tzucacab

TZUCACAB.— Los estudiantes de primaria de la villa resientieron ayer las bajas temperaturas que imperan en el Estado, a consecuencia del frente frío No. 21, lo que ocasionó algunas demoras en las escuelas durante el regreso a clases tras el período vacacional.

Amas de casa dijeron que en este primer día de clases algunos niños no querían ir a la escuela y se negaban a dejar las sábanas.

Adriana Rodríguez, vecina de esta comunidad, expresó que ayer había niños que no querían dejar la cama porque tenían frío, “pero era el primer día de clases y ni modo, tenían que cumplir aunque lleguen con retardo”.

—Mandé a mis hijos a la escuela; vi que a las 7:15 de la mañana varios estaban yendo a los colegios, cuando deben entrar a las 7 a.m. Hay niños que no fueron a clases, principalmente de preescolar; las madres prefirieron no mandarlos a clases por temor a que se enfermen y creo que fue mejor —señaló Adriana Rodríguez.

Otros comentaron que desde el domingo se comenzó a resentir el frío en la villa y también comenzaron a presentarse dolores de garganta en adultos y niños, esto, por el cambio brusco de la temperatura, consideraron.—

Fuente: Diario de Yucatán