Roban en Jalisco material radiactivo; hay alerta en ocho entidades más

Autoridades advierten sobre la peligrosidad del químico para la salud, cuando no es manejado correctamente

En Jalisco se mantienen en alerta las unidades de Protección Civil, Movilidad y Seguridad Pública, Ejército, Policía Federal y Servicios Médicos municipales tras el robo de material radiactivo en el municipio de Tlaquepaque.

Por el hecho, también se encuentran en alerta unidades de Protección Civil de Colima, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas, luego de que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, en conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, confirmaran la situación.

Considerado de alta peligrosidad

El componente radiactivo era transportado en un equipo móvil de radiografía industrial. Se trata de una “fuente radiactiva de Iridio-192, número de serie 2200; el equipo que contiene dicha fuente es de la marca SPEC, modelo SPEC-150”, explicó la Comisión Nacional, a través de un comunicado de prensa en el que recomienda a quien la vea que no la retire de su contenedor por su alta peligrosidad.

Cabe mencionar que el material sustraído de una camioneta tipo pick up (marca Nissan NP, Modelo 2013, placa VS-58267, color blanco con caseta metálica), perteneciente a la empresa Tecnología No Destructiva SA de CV, puede ser peligroso para la salud humana si no se manipula bajo un protocolo de seguridad.

Encienden los focos rojos

La alerta es a nivel nacional, pero especialmente para la región occidente.

Las recomendaciones que se hacen en caso de ser localizado el material son no manipular el equipo ni permanecer cerca del mismo; establecer un perímetro de seguridad y resguardo con radio mínimo de 30 metros; notificar el hallazgo de inmediato al número de emergencias 911 o al 088.

En caso de ser localizado el contenedor las autoridades municipales y estatales darán a conocer el hallazgo a las autoridades federales para que especialistas en el manejo de material radiactivo procedan a su aseguramiento.

Recomendaciones

La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió las siguientes recomendaciones en caso de que alguien localice la fuente de material peligroso:

No realizar manipulación alguna del equipo, ni permanecer cerca del mismo.

Establecer un perímetro de seguridad y resguardo con radio mínimo de 30 metros.

Notificar de inmediato a la autoridad de orden federal o en caso de contar con información que ayude a su localización a los teléfonos:

Emergencias: 911.

Comisión Nacional de Seguridad: 088.

Centro Nacional de Comunicaciones de Protección Civil: 01 800 00 413 00 o bien al 01(55) 5128 0000, extensiones 37807 a 37812.

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias: 01 800 111 3168, 045 (55) 9199 8799 y 045 (55) 5415 2918.

