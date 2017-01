Roban limones

Hurto reiterado del agrio molesta en Oxkutzcab

OXKUTZCAB.— Los plantíos de limón son asediados por los cacos debido al elevado precio de los frutos.

Anteayer fueron sorprendidos tres amigos de lo ajeno cuando subían en una camioneta seis cajas con producto robado.

El robo sucedió en una parcela de la unidad X’potoit I, propiedad de Martín Enrique Kuk Tzacum, Macario Martínez Canché y Henry Cauich Cetina, donde la Policía Municipal detuvo el pasado lunes 9 a David Israel Poot Chablé (a) “Bocas”, de 23 años, acusado de robar seis cajas de limón persa.

Anteayer viernes a las 16:30 horas uniformados arrestaron a José Filiberto May Xiu, de 29 años de edad; Jorge Antonio Tep May, de 17 años, y Santos Alberto Ku Us, de 18 años, y también aseguraron la camioneta Ford Ranger modelo 95 con placas TA-57-461, de Quintana Roo, propiedad de May Xiu, en la cual pretendían transportar el producto robado.

A las 4 p.m. Santos Gerardo Gómez Balam, representante de la unidad de riego, estaba en vigilancia en la unidad de riego cuando observó que había una camioneta con placas de Quintana Roo que le pareció completamente desconocida.

Relató que en la camioneta ya habían unas siete cajas de limón. Al ser sorprendidos, los ladrones se dan a la fuga abandonando la camioneta.

Gómez Balam organizó una persecución a la cual se sumaron varios socios de la unidad y pobladores del lugar. Dos presuntos ladrones regresaron por la camioneta y amenazaban con machetes para evitar que se les acerquen, pero fueron superados en número y finalmente pudieron someterlos.

Hasta el lugar de los hechos llegaron elementos de la Policía Municipal para llevar a los sospechoso a la cárcel municipal y la camioneta con la carga del limón fue llevada a la comandancia.

El tercer sujeto fue capturado por un segundo grupo de socios y pobladores cerca de la clínica de la comisaría de Emiliano Zapata.

De acuerdo con datos no oficiales, en el interior de la camioneta se encontró lo que al parecer era droga, lo cual agravaría la situación jurídica de los detenidos.

Los propietarios de los huertos afectados levantaron un reporte de los hechos para formalizar la denuncia en la Fiscalía de Tekax.

Reiteración

Gerardo Gómez manifestó su enojo porque este intento de robo sucede pocos días después de la captura en la misma unidad de riego de Poot Chablé, quien resultó ser familiar de un socio.

El “Bocas”, quien no habría actuado solo, pagó el equivalente de 10 cajas de limón, a $200 cada una, luego de un acuerdo conciliatorio entre ambas partes.

Los productores de las unidades de riego montan guardias para vigilar sus huertos y muchos llevan escopetas de cacería. La vigilancia es permanente porque el precio del limón fluctúa entre los $200 y $260 la caja de 20 kilos y todo indica que el precio del agrio seguirá subiendo, sobre todo durante la Semana Santa.

Los productores están muy enojados porque dicen que los costos de producción se elevan por la compra de insumos, el pago de agua y la compra de combustible, que ahora es más caro, como “para que unos desgraciados vengan a robarnos”.—

