Robbie Williams desinfecta sus manos por tocar a fans

CIUDAD DE MÉXICO.

El cantante británico Robbie Williams fue captado por las cámaras en el momento justo cuando limpia sus manos con gel antibacterial luego del contacto con sus fans durante un concierto para celebrar la llegada de 2017.

El show, en el Central Hall de Westminster, se desarrollaba con alegría, hasta que el exitoso intérprete tuvo un comportamiento que indignó a sus seguidores. Se mostró asqueado luego de tocar a sus fanáticos durante el espectáculo que televisaba la cadena BBC.

El ex integrante de Take That fue cuestionado rápidamente a través de redes sociales. Medios como “Daily Mail” y “Mirror” no tardaron en difundir la desafortunada imagen.

Robbie Williams se encuentra en plena promoción de su disco “The Heavy Entertainment Show”. Cientos de fans convocaron a “boicotear” su música en repudio a su actitud.

Robert Peter Williams, su verdadero nombre, cumplirá 43 años el 13 de febrero. Fue acusado de racista en varias oportunidades y hasta denunciado por acoso sexual.

Fuente: Excelsior.com.mx