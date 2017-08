¿Sabes que existe una herramienta que te permite stalkear a usuarios de Facebook?

Los usuarios de Facebook probablemente han stalkeado a alguien por lo menos una vez en la vida.

Para realizar esa difícil tares, que puede llevar horas, ya existe una herramienta, no oficial de Facebook, que te permitirá saber todo sobre determinado perfil de la red social.

Cabe aclarar que StalkFace no ‘hackea’ la cuenta y no permite ver información privada, pero sí podrás ver cosas como todas las fotos en las que han etiquetado a esa persona, aunque no aparezcan en su biografía.

Además de lugares en los que ha estado, las páginas que le gustan, las publicaciones y fotos a las que les ha dado like, y más.

La página web StalkFace no te pedirá que te registres, solo necesitarás copiar y pegar el link directo al perfil de aquella persona que quieras espiar, en cuestión de segundos tendrás desglosados todos los resultados con links directos a Facebook en los que podrás ver su actividad con lujo de detalles.

Fuente noticiasmvs