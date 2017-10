Se disparan homicidios de mujeres en Quintana Roo

CANCÚN, MX.- Luego de que la tarde de este jueves 12 de octubre fuera hallada una mujer sin vida en un área verde de la colonia irregular San Vicente, la cifra de mujeres ejecutadas en Cancún subió a 14 en lo que va de este 2017.

La violencia de todo tipo en contra de las mujeres se ha incrementado año tras año en Quintana Roo, principalmente en el hogar. Sin embargo este 2017 se ha caracterizado por el aumento desorbitante en la cifra de mujeres asesinadas a manos del crimen organizado en Cancún.

En el 2016, sólo se había registrado un caso de mujer ejecutada entre los primeros 10 meses del año, situación que se ha multiplicado al mil 400 por ciento, al contabilizarse 14 casos hasta este viernes 13 de octubre, cifra histórica para este destino turístico en este rubro. En estas estadísticas no se cuentan los homicidios pasionales además de que al menos 10 mujeres más han sufrido lesiones por arma de fuego quienes afortunadamente no perdieron la vida.

Entre las mujeres ejecutadas se encuentran en su mayoría amas de casa, quienes perdieron la vida al estar junto a su pareja sentimental, en el momento en el que los sicarios cumplían la orden de ejecutarlos.

Un caso que conmocionó a la ciudadanía cancunense fue el de Alia Shagreel Lugo Leal, comandante de Atención Contra la Mujer de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), quien fue abatida a balazos en el estacionamiento de la Gran Plaza junto con su pareja –el también ministerial– Julio César Durán y su sobrino de tan sólo 8 meses de edad.

Tan sólo en este mes de octubre 3 mujeres han sido ejecutadas en Cancún, el mismo número que en todo el año 2016. Los primeros dos casos ocurrieron el pasado miércoles 4. Una en el Fraccionamiento Prado Norte, alrededor de las 8 de la noche, y la segunda mujer una hora después en la Supermanzana 77. El tercer y último caso de este mes, es el de la mujer mencionada al inicio de esta nota que fue abandonada embolsada en la Región 259.

Cabe recordar que actualmente se mantiene activa una alerta de género para Quintana Roo, la cual fue activada por el Instituto Quintanarroense de la Mujer. Incluso el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) reveló que las zonas más peligrosas y con mayor índice de violencia en contra de la mujer –tanto delitos sexuales como homicidios, feminicidios y ejecuciones– son las regiones 102, 103, 105, 247 y 248; las colonias irregulares Avante y Valle Verde, así como la delegación Alfredo V. Bonfil.

Al respecto Lilia Vargas Saucedo, titular del despacho Vargas Saucedo y abogados, y quien fuera directora del IMM de Benito Juárez, señaló que un gran porcentaje de estos casos se deben a que son mujeres de escasos recursos que tienen miedo de separarse de su pareja al no saber cómo mantener a sus hijos, “son mujeres que tienen falta de atención y que aunque sufren violencia física, psicológica o de cualquier tipo, siguen con su pareja aunque esté relacionada con el crimen organizado”.

Vargas Saucedo agregó que otro punto importante es que no existe un albergue para mujeres agredidas en el estado, “que mujer va a dejar a su agresor si tiene hijos y no tiene trabajo, depende económicamente de él, así no las estamos ayudando se necesita el albergue”. Agregó que hace tres años, durante la administración del ex alcalde Paul Carrillo, se tenía listo un terreno para el albergue sin embargo el proyecto nunca terminó por concretarse, “debe estar presupuestado pero pasan las administraciones y ahí sigue, ya se quedó en el olvido”.

De acuerdo con estadísticas, en Cancún 7 de cada 10 mujeres sufren o han sufrido algún tipo de violencia, una situación que se aleja de la expectativa de vivir en un paraíso turístico. “Tenemos miedo de salir al súper, tenemos miedo de ir a comer a una taquearía, en realidad tenemos miedo hasta de salir a la calle porque te puede tocar alguna bala perdida o estar en el momento incorrecto a la hora equivocada”, comenta la señora Leonor, quien vive en la Región 259, una de las zonas más conflictivas del municipio de Benito Juárez.

Y mientras las mujeres cancunenses –y la ciudadanía en general– sufre por esta alarmante situación, las autoridades brillan por su ausencia y eficacia para prevenir delitos o detener a los responsables de –hasta este viernes 13 de octubre– 151 ejecuciones en Cancún. (Noticaribe | Fotos: InfoQroo)