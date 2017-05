Se disparan precios de frutas y verduras

PROGRESO, Yucatán,.- Debido al intenso calor, el precio de la pitahaya se ha incrementado de 25 a 50 pesos el kilo y aunque no hay escasez de este delicioso fruto, aún con el precio, los clientes buscan esta refrescante fruta exótica que es parte de los yucatecos.

Luisa May Pech, dedicada al giro de frutas y legumbres del Mercado Municipal, dijo que la pitahaya se consume como fruta fresca o preparada con agua y limón.

Los clientes la compran a diario en cantidades de acuerdo a sus posibilidades, es una fruta apreciada por su función de antioxidante, que previene y reduce el riesgo de múltiples enfermedades, entre ellas las cardiovasculares, las degenerativas e incluso el cáncer, según tiene conocimiento después de tres décadas dedicada al comercio de frutas.

Las personas que saben de herbolaria compran el fruto que se disuelve con agua y puede consumirse para aliviar la gastritis, eliminar las amibas y resolver problemas renales. Es recomendable para personas que sufren de estreñimiento.

La pitahaya es baja en calorías y tiene un alto contenido en vitamina C, la cual es adecuada para quienes tienen un mayor riesgo de sufrir carencias de esa vitamina.

En estas ultimas fechas, la venta de la pitahaya, al igual que el precio, se ha incrementado.

Mayo y junio son los meses en que más demanda tiene la fruta en el mercado y beneficia a los que se dedican al comercio de refrescos naturales.

Además, este fruto llama la atención de los turistas de crucero y lo llaman cola de dragón. La compran para disfrutar debido a su frescura. Lo miso sucede con los tripulantes de las embarcaciones que vienen a realizar compras en el Mercado Municipal.

