Se quejan empresarios de la falta de mantenimiento a parador turístico de Chichén Itzá

Mérida, Yucatán; 16 de agosto de 2017 (yucatanalamano.com).- El presidente del Consejo Empresarial Turístico (Cetur), Jorge Escalante Bolio expresó que hay frustración y molestia de los prestadores de servicios turísticos al enterarse que se canceló la inversión de 35 millones de pesos para la remodelación del parador turístico de Chichen Itzá que hace 14 años no recibe mantenimiento.

Escalante Bolio dijo que el Diario Oficial del Estado publicó en días pasados que 35 millones de pesos programados para invertir en el parador turístico de Chichen Itzá se va a ejercer en la construcción del Centro Internacional de Congresos del Estado.

Señaló que es importante el Centro Internacional de Congresos se necesita en el estado porque “nos hemos convertido en una entidad de congresos nacionales e internacionales se necesita de un edificio que tenga la capacidad de albergar varios eventos en un día”.

Sin embargo, dijo que lo ideal sería que el gobierno del estado disponga de un presupuesto adicional para invertir en la zona arqueológica de Chichen Itzá. Desconocemos si hay algún recurso extra pero sería desafortunado que pase otro Gobierno sin que haya una remodelación en la zona arqueológica”.

Escalante Bolio añadió que Chichen Itzá está en los ojos del mundo y es lamentable que turistas extranjeros se quejen de la mala condición de los sanitarios de caballeros y damas y no hay sitios para descansar, no hay asientos, no hay donde tomar agua, los artesanos y comerciantes informales molestan a los visitantes, entre otras cosas.

Insistió que hace más de 3 sexenios estatales incluyendo el actual no han dado mantenimiento al citado parador turístico a pesar que es el sitio turístico que más visitantes ingresos deja anualmente al estado y al Gobierno Federal.

Finalmente el presidente de Cetur afirmó que continuaran insistiendo con la remodelación del mencionado parador turístico porque de no haberlo por las malas condiciones que se encuentra el edificio podría perder la categoría de las 7 nuevas Maravillas del Mundo.