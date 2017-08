Sentido adiós a un ex alcalde

PROGRESO.— Sentido fue el sepelio del líder de la CTM de este puerto, Manuel Cortés y Góngora, cuyos funerales se llevaron al cabo ayer viernes, después de misa de cuerpo presente que ofició a las 7:30 horas el presbítero Gerardo Castillo Galera en la iglesia de la Purísima Concepción y San José.

—La palabra debe de ser de consuelo para los familiares y tomar muy en cuenta que no debemos perder la fe ante el amor y ante la muerte del ser amado. Este hermano nuestro ya está en paz y descansando de sus males. Es importante apoyarse en la fe como familia católica y que en algún momento les han inculcado a sus hijos —dijo el padre en la misa.

Al finalizar la eucaristía comenzó el cortejo fúnebre, que pasó al local del sindicato de la CTM, ubicado en la calle 78 con 39, y de ahí enfiló al cementerio general, donde se realizó el sepelio. Encabezó el recorrido una patrulla de la Policía Municipal.

Manuel Cortés, ex alcalde interino, falleció el jueves a causa de un infarto, fue velado en la funeraria Reyes Rodríguez, a donde acudieron su hermano el alcalde José Isabel y Mario Tránsito Chan Chan, líder estatal de la CTM, amigo del fallecido líder cetemista, quien comentó que “Manuel se nos adelantó en el viaje”.

De los 11 regidores del Ayuntamiento, además del alcalde, asistieron al sepelio los seis del Panal y el panista Jorge Casanova Simá. No asistieron los tres concejales priistas, Margarita Peniche Linot, Gabriela Flores Chan y Jorge Méndez Basto, quien también es presidente del comité municipal del PRI.

Tampoco asistieron el delegado del PRI, Dafne López Martínez, ni Raúl Lara Caro, a quien Manuel Cortés sustituyó como alcalde cuando fue candidato a diputado.

El director del Colegio de Bachilleres del puerto, Írving Castillo Ávila, estuvo en la misa de cuerpo presente.

Dan condolencias

Al velorio, según se informó, asistieron a darle las condolencias a los familiares la ex alcaldesa priista Reina Quintal Recio y el ex síndico Hernán Cervera Urtiaga. También estuvieron el ex diputado Ernesto Martínez Ordaz y Pedro Oxté Conrado, líder estatal de la CROC, así como empleados de la Comu-na e integrantes del sindicato del Ayuntamiento que dirigía el extinto Manuel Cortés, taxistas y pescadores.

En el cementerio el alcalde José Cortés encabezó el cortejo con su cuñada Valentina Herrera y su sobrino Jesús Manuel Cortés Herrera, viuda e hijo del dirigente.—

