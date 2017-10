Sismo en CDMX hunde 5 centímetros el terreno del nuevo AICM

El terreno de construcción del nuevo aeropuerto internacional de México registra un hundimiento de 4 a 5 centímetros debido al sismo del pasado 19 de septiembre, informa Javier Martel, director del Consorcio Supervisor de Tierra del Nuevo Aeropuerto.

“Para esto tenemos una red topográfica distribuida por todo el predio de la obra, con lo cual vamos comprobando los movimientos de la obra que, sí se producen, y que sí detectamos movimientos de 4 a 5 centímetros durante un evento de un sismo. Sí, es horizontal”, señaló Javier Martel, director del Consorcio Supervisor de Tierra del Nuevo Aeropuerto.

El hundimiento se suma al hundimiento anual previsto de 20 centímetros, señala Roberto Eibenschutz, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

“En ese lugar, los hundimientos normales, deben de andar en alrededor de 20 centímetros al año, sin que haya aeropuerto encima ni nada, el hundimiento se origina por la extracción de agua, que es el otro problema que tenemos en la ciudad”. Roberto Eibenschutz, académico de la UAM Xochimilco y exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda DF.

En entrevista con Despierta, Javier Martel, agrega que no se registran fisuras ni daños en las obras principales: terminal de pasajeros, torre de control y pistas de aterrizaje.

“Lo único que nos puede pasar es que haya movimiento, no se va a desintegrar la losa, no han aparecido fisuras, no hay ningún problema estructural”, enfatizó el director Martel.

“En la obra del aeropuerto, seguramente habría un costo adicional, no creo que sea significativo dentro del volumen enorme del costo que tiene la estructura del aeropuerto”, destacó Eibenschutz.

El vocero del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México asegura que no existe ningún gasto adicional por el hundimiento de 5 centímetros, ya que, dice, son ajustes técnicos que ya están contemplados en las obras.

Raúl González, director corporativo de construcción, informa que después de los sismos del 7 y 19 de septiembre, se realizó una revisión de las obras.

“Ninguna obra reportó algún daño, las que ya estaban construidas las obras preliminares, tampoco”, afirmó Raúl González, director Corporativo de Construcción de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

La caída de un puente en construcción en los alrededores del nuevo aeropuerto, en el sismo del 7 de septiembre, aclara, no pertenece a las obras.

“En la autopista Teotihuacán a Texcoco hubo un puente que tuvo problemas, en algunas áreas de las carreteras también, aquí- tenemos 42 kms de carreteras, no tuvimos el más mínimo desajuste”, concluyó el director González.

Entre las obras que se revisaron después del sismo de 7.1 están: la losa de cimentación de la Terminal, la losa del Centro de Transporte Terrestre Intermodal y la losa de la Torre de Control.

