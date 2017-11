Sociedad será vigilante de los procesos electorales: Renán Barrera

Mérida, Yucatán a 9 de noviembre de 2017.- El coordinador de Alcaldes del Partido Acción Nacional (PAN), Renán Barrera Concha, celebró que la ciudadanía se sume a los procesos electorales vigilando el cumplimiento de los marcos normativos establecidos,a través de la denuncia de anomalías que observen en la actuación de quienes aspiran a un cargo público en 2018.

El ex alcalde de Mérida reconoció la participación ejemplar que han dado empresarios y ciudadanos al interponer denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), por los actos anticipados de campaña del titular de Desarrollo Social, Mauricio Sahuí Rivero.

En ese sentido, consideró que esos señalamientos ante los árbitros electorales es un llamado de atención para todos los involucrados en el proceso electoral que se avecina.

“Los ciudadanos están cansados de las prácticas del PRI de infringir las leyes electorales, esas denuncias presentadas les demuestra que no pueden engañarlos con esas viejas costumbres”, apuntó.

Barrera Concha advirtió que “los ciudadanos no quieren más burlas” y aunque algunas instancias electorales quieran desechar estas denuncias, a todos nos queda claro que fue un acto anticipado de campaña y se violaron las leyes electorales.

Luego de lamentar que la autoridad electoral esté descartando las demandas que presentan los ciudadanos, consideró que con ese proceder sólo contribuyen a desacreditar los procesos electorales que se efectuarán en 2018.

-Este tema ya no se puede reducir a mera cuestión de partidos, sino que es un auténtico clamor popular de castigar y frenar cualquier violación a las leyes electorales, sostuvo.

Finalmente, dijo que en Acción Nacional se han respetado los lineamientos y tiempos marcados en la ley electoral, promoviendo una filosofía de la legalidad.

“Nos queda claro que cualquier proyecto de gobierno que inicie violando la ley no augura una buena administración”, concluyó