“Solo esperan que caiga”

TEKAX.— El exagente de la Policía Municipal Miguel Antonio Bacab Ku denuncia que aún es perseguido por la corporación local y que, además, dejó de recibir los pagos de pensión alimenticia para sus hijos menores y por su incapacidad.

Bacab Ku, como se recordará, denunció a través de un vídeo el caso de tortura contra Francis Andrey Ávila Basto (a) “Xix”, ciudadano tekaxeño, a manos de agentes municipales de esta ciudad.

El acto de valentía ha marcado su vida y la de su familia. Como escarmiento por dar a conocer el material, él mismo fue objeto de una paliza de sus compañeros y vivió varios meses de persecución en esta ciudad.

El exoficial asegura que vive escondiéndose de Juan Alberto Golib Moreno y de Gabriel Puc Maldonado, director y subdirector de la Policía de Tekax, respectivamente, quienes lo siguen amedrentando y “tratando de cazar para que caiga”.

Señala que la vivienda de su mamá es vigilada por dos patrullas, la 7044 y la 7052, esta última es dónde logra ver al subdirector policíaco comandando el convoy de agentes del grupo táctico “Los Cinas”, cuyos integrantes no son de Tekax.

Bacab Ku buscó al reportero de este medio para denunciar de nuevo ésas y otras anomalías, como la suspensión de la pensión alimenticia de sus hijos menores de edad, desde noviembre del año pasado, y la de su pago quincenal, por la cantidad de 1,200 pesos que cobraba de incapacidad por no poder trabajar tras ser golpeado y quedar incapacitado.

Estos apoyos los recibía del ayuntamiento de Tekax, que encabeza el priista Josué Manancé Couoh Tzec.

—¡Qué ironía!, les quitan la pensión alimenticia a mis hijos menores de edad y a mí el sueldo, pero a los policías agresores (Josué Betuel Dziú Ek, José Manuel Puch Uc, Román Edilberto Montalvo Vega y Rudy Humberto Novelo Tuz) les sigue pagando la Comuna —expresa.

—Por eso quiero denunciar que el Ayuntamiento les sigue pagando su sueldo a los agentes, quienes están encerrados en el penal de Tekax por el delito de tortura.

—A ellos sí les siguen pagando, pero a mí el gobierno no me quiere pagar la indemnización que marca la ley. Tengo la foto de una lista que se filtró del pago de la nómina de los agentes municipales de Tekax, en la que se ve claramente que dichos agentes siguen cobrando su pago quincenal, a pesar de estar en prisión.

El afectado asegura que no ha recibido el pago de indemnización por concepto de la reparación de daños que marca la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán.

Intenciones

Bacab Ku dice que él solo buscaba salvar la vida de un tekaxeño (Ávila Basto), quién era torturado por asfixia y al mismo tiempo era golpeado salvajemente por sus ex compañeros para que declare por robo de ganado.

—Hice lo que pensé correcto, pero también me tocó vivir lo mismo que sufrió “Xix”. Me secuestraron, me dejaron incomunicado y me torturaron. Afortunadamente lo estoy contando, pero (el hecho) me dejó secuelas que me marcarán por el resto de mi vida, porque ahora no puedo trabajar haciendo fuerza porque mi columna todavía está dañada —abunda el ex oficial.

Actualmente, Bacab Ku se gana la vida ofreciendo cortes de cabello a domicilio.

Asegura que, para que lo dejen en paz, ha manifestado los acosos de los policías municipales ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey), y ante la Fiscalía General del Estado.

—Manifiesto al gobierno del Estado que si hay sensibilidad y orden en Tekax, pues que se cumpla, que me dejen en paz y me paguen lo que me deben como marca la ley, o que me regresen el empleo y la pensión alimenticia de mi hijos, que son menores de edad.

Bacab Ku menciona que siguen abiertos los expediente F2-F2/000863/2016 en la Fiscalía por tortura; el 75/2013 en el Juzgado, por la pensión alimenticia de sus hijos menores de edad, y el 27/2016, en la Codhey.

—Hace unos días sufrí otra caída y pienso que es a causa de los golpiza que me dieron —señala—

Fuente: Diario de Yucatán