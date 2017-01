‘Star Trek: Discovery’, lista para aterrizar

CIUDAD DE MÉXICO.

Los trabajos en la máquina de sueños no paran. La televisión sigue creando contenido para atrapar diversos tipos de au­diencia y 2017 pinta para ser un año en el que se prevén más regresos, superhéroes y producciones épicas.

Uno de los más esperados es el de la producción Star Trek: Discovery, que llegará a Estados Unidos a través de la plataforma CBS All Access y para 188 países a través de Netflix.

Y es que después de va­rios retrasos en la producción, mayo será el mes en el que fi­nalmente los fans de la fran­quicia puedan ver una nueva serie.

En esta historia, los nuevos personajes en el universo de Star Trek seguirán con la bús­queda de nuevos mundos y nuevas civilizaciones, donde seguirán a la tripulación de la nave espacial USS Discovery. Cocreada por Bryan Fuller, es la primera serie producida específicamente para CBS All Access y la primera desde la aparición de Star Trek: Enter­prise, la cual cesó su produc­ción en 2005.

Sonequa Martin-Green, quien ha aparecido como Sasha en The Walking Dead, es la protagonista de esta his­toria que introducirá nue­vos personajes. Doug Jones, Anthony Rapp, Chris Obi, Shazad Latif, Mary Chieffo y Michelle Yeoh, también están confirmados para el proyecto, que será una precuela situada 10 años antes de los eventos narrados en la serie original y la primera entrega de Star Trek tras el final de Enterprise en 2005.

“Star Trek es una de las series más icónicas de la historia y estamos muy entusiasmados por esta so­ciedad con CBS, que lleva­rá nuevos episodios a todos sus fanáticos. Esta nueva eta­pa de la historia promete se­guir con la rica tradición de aventuras que emociona­rá a sus seguidores donde sea que Netflix esté dispo­nible”, expresó Sean Carey, vicepresidente de Televisión Global en Netflix a través de un comunicado.

Otro de los estrenos que ha superado la crisis personal de su protagonista y que tuvo que grabarse fuera de México, aunque de inicio se planeaba su producción aquí es Ingo­bernable, de Netflix que tiene a Kate del Castillo y Erik Hay­ser como protagonistas.

Doubt con Katherine Heigl, 24 Legacy, el reboot de Prison Break; Legión y Twin Peaks, son otros de los estrenos que se prevén para el año que comienza.

INGOBERNABLE

Será en marzo próximo cuando la serie protagonizada por Kate del Castillo, llegue a Netflix. Esta producción de Argos, contará la historia de Emilia Urquiza (del Castillo) la Primera Dama y esposa del presidente de México. Ella es una mujer de carácter fuerte con ideas propias que harán tambalear el Palacio Nacional, influyendo en el dirigente del país. Erik Hayser también forma parte de este proyecto interpretando a Diego Nava, el presidente de México. La serie, que constará de 20 episodios en su primera temporada, sufrió de varios contratiempos por los problemas de Del Castillo al ser vinculada con Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Si bien se iba a grabar en México, terminó rodándose en San Diego, California.

24 LEGACY

Este spin off sucede tres años después de los hechos ocurridos en 24: Live Another Day. En esta nueva apuesta de 24, Kiefer Sutherland y por lo consiguiente Jack Bauer, ya no son los protagonistas, por lo que dicha responsabilidad cae en manos de Corey Hawkins, quien interpreta al marín Eric Carter. Será el 5 de febrero a través de Fox en Estados Unidos, que esta producción llegue a la pantalla chica con 12 nuevos episodios, en los que se contará lo que sucede con Carter, luego de eliminar al líder terrorista Sheik Ibrahim Bin-Khalid. En represalia por la matanza, su cabeza y la de su pelotón tienen un precio. Así es como llega a la CTU para pedir ayuda para salvar su vida y detener uno de los mayores atentados terroristas que se han visto en Estados Unidos.

SNEAKY PETE

Bryan Cranston regresa a la televisión después del éxito de Breaking Bad. Sin embargo, el actor prefirió estar detrás de cámaras. El actor funge como productor ejecutivo de esta nueva producción de Amazon Prime Video, la cual estará con sus nueve episodios disponible a partir del 13 de enero. Giovanni Ribisi, Margo Martindale, Marin Ireland, Peter Gerety, Libe Barer y Shane McRae, son los protagonistas de esta historia que sigue los pasos de un estafador que, tras salir de la cárcel, adopta la identidad de su compañero de celda y termina enredado con una familia, que si bien le dio el amor que no había tenido, también tiene oscuros secretos.

DOUBT

Luego de su participación en Grey’s Anatomy y el fracaso en su regreso a la pantalla chica con la serie State of Affairs, Katherine Heigl vuelve a probar suerte en la televisión, ahora con Doubt, una producción de la CBS que verá la luz el 15 de febrero en Estados Unidos. La serie, creada por Tony Phelan y Joan Rater, cuenta la historia de Sadie, una exitosa abogada defensora en una importante firma de Nueva York. Su vida transcurre con tranquilidad hasta que uno de sus clientes es acusado de ser el autor de un crimen brutal, el mismo hombre que se está convirtiendo en su interés amoroso. El elenco lo completan Steven Pasquale, Dule Hill (Psych), Dreama Walker, Elliott Gould, Kobi Libiiand y Laverne Cox, conocida por su trabajo en Orange is the New Black.

PRISON BREAK

Michael Scofield y Lincoln Burrows vuelven para planear el que será de nueva cuenta un gran escape. La serie que fuera la delicia de los fans durante cuatro temporadas, viene con una quinta entrega en la que Wentworth Miller y Dominic Purcell repiten su papel de dos hermanos que buscan sacar a uno de la prisión. La serie retoma su camino varios años después del final de la original. En la historia, Sara (Sarah Wayne Callies) se une a Lincoln (Purcell) para diseñar el escape más grande de la serie, ya que tres de los fugitivos de la Penitenciaría Estatal de Fox T-Bag (Robert Kneeper), C-Note (Rockmond Dunbar) y Sucre (Amaury Nolasco), son devueltos a la acción.

CHICAGO JUSTICE

La cuarta serie de la franquicia que inició con Chicago Fire se presentará a través de la cadena NBC en Estados Unidos el próximo marzo. La serie, que es el spin off de Chicago P.D., sigue los pasos de un grupo de fiscales e investigadores en la ciudad de Chicago, quienes lidian con la política del lugar y hacen frente a controvertidos casos y la cobertura de los medios de comunicación, en su búsqueda de la justicia. Philip Winchester, Carl Weathers, Joelle Carter, Ryan- James Hatanaka y Mónica Barbaro, son los protagonistas de esta nueva producción de Dick Wolf.

THE GOOD FIGHT

Ésta es la primera producción original para la plataforma streaming de la cadena CBS, CBS All Access. En diez episodios, contará lo que sucede cuando una enorme estafa financiera destruye la reputación de la joven abogada Maia (Rose Leslie), provocando que los ahorros de su mentora Diane Lockhart (Christine Baranski) desaparezcan. A causa de esto, las dos se ven obligadas a salir de la firma Lockhart & Lee, de la que Diane es accionista para unirse a Lucca Quinn (Cush Jumbo) en un despacho de abogados en Chicago. Esta serie es un spin off (derivada) de The Good Wife, y los hechos ocurrirán a un año del final de esta producción de Robert y Michelle King.

En Estados Unidos estrena el 19 de febrero y aún no se sabe cuándo llegará a México.

LEGIÓN

Siguiendo la moda de los superhéroes, FX se pone la camiseta de Legión, una creación de Noah Hawley, quien se basa en los héroes de Marvel Cómics del mismo nombre. Esta serie significa el regreso a la pantalla chica de Dan Stevens, quien fuera protagonista durante las dos primeras temporadas de Downton Abbey. La serie se estrenará en febrero en Estados Unidos a través de FX y contará la historia de David Haller (Stevens), quien fue diagnosticado con esquizofrenia a muy temprana edad y ha sido interno de diversos hospitales. Después de que conoce a un paciente con su mismo problema, descubre que quizá hay más como él.

THE BLACKLIST: REDEMPTION

Gracias al éxito de The Blacklist, los productores Jon Bokenkamp y John Eisendrath decidieron realizar un spin off de la misma, ahora con Ryan Eggold como protagonista, al lado de Famke Janssen. En la historia, Tom Keen (esposo de Elizabeth Keen), une fuerzas con Susan Scottie Hargrave, la brillante jefa de una organización de mercenarios para resolver problemas que son demasiado peligrosos y serios para cualquier gobierno. La serie se emitirá en febrero a través de la cadena NBC que también produce y emite la original.

BIG LITTLE LIES

Nicole Kidman, Reese Whitherspoon y Shailene Woodley se presentan en esta miniserie de la cadena HBO, basada en la novela homónima Liane Moriarty. Serán siete episodios de esta producción, los cuales corrieron bajo la dirección de Jean-Marc Vallée, los cuales se estrenarán el 19 de febrero en Estados Unidos. Tanto Witherspoon como Kidman contribuyen a la producción de esta cinta con las compañías Pacific Standard y Blossom Films, respectivamente. La historia se basa en las vivencias de tres madres (Kidman, Witherspoon y Woodley) con niños en una guardería cuyas vidas perfectas comienzan a derrumbarse hasta el punto de derivar en un asesinato.

IRON FIST

El 17 de marzo se presentará esta serie creada por Netflix y Scott Buck, la cual está basada en el personaje del mismo nombre de los cómics de Marvel. Esta producción está ubicada en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), compartiendo continuidad con las películas de la franquicia, y tras su final, la creación del especial Los Defensores (The Defenders). La historia comienza después del regreso de Daniel Rand a Nueva York, luego de varios años perdido. Ahora, combate a los criminales de la ciudad con su dominio del kung-fu y su habilidad para convocar el poder del Puño de Hierro.

Fuente: Excelsior.com.mx