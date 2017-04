Suspenden a policía que movió moto para llevarla al corralón

CIUDAD DE MÉXICO.

El policía capitalino captado en video cuando toma una motocicleta estacionada y la envía al corralón ya es investigado por la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina en donde se analiza su destitución.

El policía llevaba seis años en la corporación.

El agente declaró que, los hechos ocurrieron el 25 de abril en la colonia San Rafael, en la delegación Cuauhtémoc cuando observó a dos personas que viajaban en motocicleta sin casos y sin luces, por lo que, les indicó que se detuvieran.

Debido a que el agente iba en bicicleta, los presuntos infractores se dieron a la fuga y estacionaron la moto en la esquina de Rio Yang y James E. Sullivan.

Minutos después llegó el agente quien tomó la moto y la subió a una Pick Up oficial, en donde la llevaron al corralón.

La policía capitalina explicó que el agente actuó mal ya que, aunque los ciudadanos hayan cometido la infracción, si no logró sancionarlos en el momento no debió haber buscado la moto y remitirla después de ocurrido el hecho.

Por este hecho no existe una denuncia por robo, ya que la moto si fue llevada al corralón.

El Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública analiza la suspensión de carácter preventivo del policía auxiliar, quien cuenta con seis años en la corporación, y, en su caso, de ser procedente, su destitución.

Información Excelsior.com.mx