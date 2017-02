Tapachula, paso de migrantes que no dejan de soñar

Tirado sangrando uno y gracias a Dios no me jaló el tren, porque el tren jala y te despedaza”, dijo Juan Solano.

Fotografías del terrible recuerdo, hay millones… Imágenes que representan historias como la de Lucía, quien también quedo paralítica, debido a la furia de “La Bestia”.

A mí me duelen muchas cosas; primero, no tener las oportunidades que yo soñaba, y ahora se me dificulta más, yo lo que más deseaba es sacar adelante a mi hijo y llevarlo a un mejor futuro”, afirmó Lucía Mariel.