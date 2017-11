The National interpreta ‘cover’ de The Ramones

CIUDAD DE MÉXICO.

El mes pasado, The National regresó con otro excelente álbum titulado Sleep Well Beast.

En medio de su gira promocional, la banda se detuvo en la estación KCRW Radio e interpretaron un set de canciones para sus admiradores. Para cerrar su presentación, la agrupación hizo un cover a “The KKK Took My Baby Away” de The Ramones.

Matt Berninger, líder de la agrupación presentó su propio significado de la canción de 1981 al compartir la supuesta “verdadera historia” con un giro nuevo y relevante.

“Joey Ramone estaba enamorado de esta chica en la escuela secundaria y aparentemente Donald Trump llegó con el auto deportivo de papá y se la llevó”, dijo Berninger.

“Es una historia real que sucedió en Queens hace muchos años”.

Recientemente, The National rindió homenaje a Tom Petty con un cover a “Damaged By Love” y a Queen con “I Want to Break Free“.

Mira aquí el cover de The National a “The KKK Took My Baby Away” de The Ramones:

Fuente Excelsior